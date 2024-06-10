Дякуємо, колеги!

Вже третій рік ми не святкуємо День журналіста – не до свят. Раніше, до війни, збиралися великою дружньою юрбою, виїздили за місто, влаштовували конкурси й навіть чемпіонати, спілкувалися, сміялися. Тепер святковий день не відрізняється від інших, воєнних. Ми працюємо. А немало наших колег воюють.

До професійного свята в обласній військовій адміністрації відбулися стримані урочистості – кіровоградським журналістам, які перебувають в лавах ЗСУ, було вручено подяки від ОВА. Не безпосередньо їм, а їхнім колегам. Було відповідально отримати подяку замість старшого сержанта Геннадія Рибченкова, провідного оглядача «УЦ». Приїде додому – потримає в руках солідну теку з красивим аркушем. А квіти, які до цього додавалися, певний час постоять у вазі на робочому столі нашого колеги.

Крім Геннадія, поміняли ручку (клавіатуру) на автомат Андрій Лисенко, Ігор Крушеницький, Ігор Вьюн, Валерій Лебідь, Євген Шепітько, Олег Бондар та Максим Гуцалюк. Вітаємо і дякуємо вам, колеги!

Начальник ОВА Андрій Райкович під час зустрічі був відвертим, дозволив собі поділитися думками і фактами, котрі, як кажуть, не для преси. Розповідав про фортифікаційні споруди, на будівництві яких працюють кіровоградці, про роботу ППО, про життя регіону, подолання труднощів, пов’язаних з війною, важливість згуртованості й адекватної оцінки подій та людей. А ще спростував чутки про наміри залишити посаду.

В день професійного свята ми, як зазвичай, почули багато добрих, теплих слів. Такі самі говорили й один одному. Найважливішим побажанням, звичайно, була Перемога. Наші діди та батьки неохоче розповідали про ту війну. Чи розповідатимуть про цю наші колеги, що воюють? Дочекаємося їх – запитаємо.