Звичайний обшук у прокуратурі

Минулого тижня детективи НАБУ обшукали службовий кабінет Юрія Ковальова, першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури.

Як пояснив «Суспільному» керівник обласної прокуратури Ян Стрелюк, шукали гроші, але марно, нікого не затримано, нікому не повідомлено про підозру, перший заступник продовжує виконувати свої обов’язки. «Збір доказів – це звичайний робочий процес працівників Національного антикорупційного бюро України», – зауважив Стрелюк, тим самим даючи громадськості привід припустити, що в очолюваній ним прокуратурі обшуки проводяться чи не щотижня. Очевидно, через буденність процедури про це нічого не повідомляється на сайті прокуратури. У НАБУ теж мовчать.

Юрій Ковальов працює першим заступником керівника Кіровоградської обласної прокуратури з вересня 2020 року. Раніше трудився у цій же системі на Харківщині, звідки родом.

У березні Юрій Ковальов опублікував декларацію про майно і доходи. У його власності – TOYOTA RAV4 Hybrid 2022 року випуску, дружина Кристина Ковальова має VOLKSWAGEN TIGUAN 2013 року та SKODA OCTAVIA A5 2012 року. Ковальов торік отримав зарплати понад півтора мільйони гривень. На банківських рахунках Юрія Юрійовича – 40 тисяч доларів, понад 150 тисяч гривень, ще пів мільйона гривень – готівкою. У дружини на рахунках – близько ста тисяч гривень, готівкою – 750 тисяч гривень і 21 тисяча доларів. У Кропивницькому Ковальови з дитиною мешкають в орендованій квартирі. Іншої нерухомості не вказано.