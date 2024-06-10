«Кіровоградщина – житття під час війни»

Так назвав свою восьму персональну виставку відомий фотокореспондент Ігор Філіпенко. Її презентація відбулася у День журналіста в обласному Музеї мистецтв.

Ігор Філіпенко хоча і входить в когорту ветеранів журналістської справи, як і раніше, працює активно і плідно. В новій експозиції представлено 34 світлини. Всі вони зроблені протягом 2022 – 2023 років і показують моменти життя цивільних мешканців міста (волонтерів, залізничників, лікарів), вимушених переселенців та військовослужбовців.

Як наголосив автор: «Я розумів, що фотографії перших днів повномасштабного вторгнення будуть мати цінність для наших дітей і онуків. Після нашої перемоги ми показуватимемо молодому поколінню, чим жило місто на початку великої війни. Щоб нащадки бачили, як наші люди у перші години вторгнення, хто чим міг, допомагали Збройним силам і переселенцям. Це наша історія, хоч і сумна, та ми повинні зберегти її для нащадків».

За словами Ігоря Філіпенка, на виставці представлена незначна частка робіт. В його архіві зберігається ще багато світлин перших годин, перших днів та місяців повномасштабного вторгнення. Тож він розмірковує над виданням у подальшому окремого альбому світлин воєнних часів.