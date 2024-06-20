Євген Бахмач спростував інформацію щодо його інтерв’ю російському інформресурсу

Євген Бахмач, голова Наглядової ради ПАТ НВП «Радій», повідомив, що інформація у ЗМІ щодо його інтерв’ю російському інформресурсу є наклепом.

Повний текст заяви є у розпорядженні CBN:

«Офіційна заява до медіаспільноти України Євгена Степановича Бахмача, голови Наглядової ради ПАТ НВП «Радій»

Я – українець, народився та виріс в Україні, завжди був , є і буду патріотом своєї Батьківщини.

Компанія «Радій» – це українська компанія не тільки географічно і юридично, а й по духу. Весь наш колектив був, є і залишається патріотично налаштованим і відданим своїй Батьківщині.Щодо фейків, які останнім часом розповсюджуються мережею інтернет-ресурсів та в деяких ЗМІ, відповідально заявляю: я ніколи в житті ні з якого приводу не давав жодних інтерв’ю ні закордонним, ні тим більше російським ЗМІ. Зміст цих фейків абсолютно безглуздий, наклепницький і не має до мене жодного відношення.Автор і ЗМІ, які це все вигадали та розповсюдили – негідники і злочинці! Я готую заяву до правоохоронних органів та судових інстанцій, щоб притягнути до відповідальності всіх наклепників та назавжди відбити їм бажання розповсюджувати завідому брехню.Моя позиція залишається незмінною: ми робимо все можливе для зміцнення енергетичної незалежності України та наближення нашої Перемоги над рашиськими окупантами!!!

Слава Україні!!!».

Раніше у ЗМІ опублікували інформацію з інтерв’ю, яке Євген Бахмач нібито давав російським медіа.

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