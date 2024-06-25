Які виплати можуть отримувати військовослужбовці? Пояснюють експерти

Новий закон про мобілізацію передбачає ряд змін у виплатах військовим під час дії воєнного стану. Зокрема, наразі військові можуть претендувати на додаткові виплати у розмірі 70 тис. грн за виконання бойових завдань у зоні бойових дій, а також на оновлені соціальні виплати. Експерти Юридичного Гончаренко центру зібрали перелік виплат та грошових компенсацій, на які можуть претендувати військовослужбовці.

На які основні виплати мають право військовослужбовці?

Грошове забезпечення, яке військові отримують щомісяця, включає в себе:

основну частину, до якої входить посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавка за вислугу років;

додаткову винагороду, тобто надбавки та премії.

Грошове забезпечення військовослужбовця регулюється законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». До цієї категорії належать не військові ЗСУ, а й військовослужбовці Нацгвардії, СБУ, ДПСУ, ГУР, служб спецзв’язку та транспорту. Розмір грошового забезпечення залежить від посади, звання, тривалості, інтенсивності та умов служби й кваліфікації. Наразі мінімальна заробітна плата військовослужбовця складає більше 20 тисяч гривень.

Які додаткові виплати можна отримати?

30 тисяч гривень отримують ті, хто виконує бойові завдання у зв’язку з військовою агресією Росії;

50 тисяч гривень отримують військові, які виконують бойові завдання у складі органів військового управління, штабів і командування;

100 тисяч гривень отримують військові, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва.

Які компенсації передбачені родині у разі загибелі військового?

Сім’я загиблого під час виконання бойового завдання військового має право отримати одноразову компенсацію – 15 мільйонів гривень. Аби оформити всі необхідні документи на ці виплати, сім’ї надають три роки з моменту смерті військового. Для цього необхідно звернутися до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Якщо військовим оголосили зниклим безвісти, його рідні також можуть розраховувати на компенсацію. Його можуть визнати загиблим і через суд, однак сім’я може подати відповідну заяву не раніше, ніж за півроку до його зникнення.

Які оновлення запровадили у новому законі про мобілізацію?

Тепер військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях,матимуть право на отримання одноразової виплати 70 тис. грн за 30 днів виконання бойових завдань.

Ті, хто підписали контракт із ЗСУ, матимуть право на отримання одноразового сертифіката на 150 тис. грн на купівлю автомобіля.

Військовим також не будуть нараховувати штрафи і пеню за борги перед банками, а також відсотки за користування кредитом, крім кредитів на нерухомість чи автомобіль.

Виплати на оздоровлення

Для отримання оздоровчих необхідно писати рапорт. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, які набули (набувають) право на отримання щорічної основної відпустки, один раз на рік виплачується грошова допомога для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення.

Грошова допомога для оздоровлення надається військовослужбовцям:

у разі вибуття їх у щорічну основну відпустку повної тривалості,

або у другу частину щорічної основної відпустки (у тому числі в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулі роки),

або без вибуття у відпустку (за їх рапортом протягом поточного року) на підставі наказу командира військової частини, а командиру (начальнику) – на підставі наказу вищого командира (начальника) із зазначенням у ньому суми грошової допомоги.

«Для виплати для вирішення соціально-побутових питань необхідно писати рапорт. Виплата допомоги для вирішення соціально-побутових питань платиться за наявності підстави. Підстави вказуються в окремому дорученні Міністра оборони за 2024 рік. Отримання тяжкого поранення пов’язаного з захистом Батьківщини є однією з таких підстав», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Порахувати свої виплати військовослужбовці можуть в онлайн-калькуляторі, створеному Міністерством оборони України. Калькулятор знаходиться за цим посиланням. Він містить інформацію про порядок нарахування та виплати грошового забезпечення, одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця та інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей.

Більше інформації щодо виплат та їхнього отримання можна знайти на вебсайті Міноборони за цим посиланням. Також можна скористатися телеграм-ботом для військовослужбовців Сил оборони, ветеранів, членів їхніх родин та військовозобов’язаних українців, які потребують юридичної підтримки, який створила команда Гончаренко центрів. Тут зібрані відповіді на найчастіші запитання бійців, а також зразки документів, які можуть знадобитися військовим. Аби скористатися телеграм-ботом, достатньо перейти за цим посиланням, або знайти його у месенджері @GoncharenkoMilitaryBot. Далі — натиснути «Розпочати», обрати потрібний розділ та натиснути на нього.