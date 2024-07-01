За два роки – два мільйони!

28 червня виповнилося два роки, як на вулиці міста вийшли нові сучасні автобуси комунального підприємства «Олександрійський транспорт».

З цієї нагоди для пасажирів провели святкову акцію. Люди у вишиванках, діти та військові, які сьогодні проїхали одним із муніципальних автобусів, отримали у подарунок символічний браслет із написом «Олександрія».

– Комунальними автобусами щоденно користуються близько 3000 пасажирів. Ми намагаємося тримати той високий рівень, що був започаткований з відкриттям підприємства, та надалі будемо покращувати якість перевезень. Комфортні автобуси з усіма зручностями, сучасна безконтактна оплата за проїзд, пільгові перевезення, доброзичливе ставлення до пасажирів – це наші послуги для жителів громади, – говорить директор підприємства Олександр Коновалов.

За два роки послугами КП «Олександрійський транспорт» скористалося майже 2 мільйони пасажирів.