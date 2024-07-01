Захист від блекауту

Темою номер один для тилу в умовах війни стала альтернативна енергетика. Цій темі була присвячена нарада за участі керівників найбільших підприємств Кіровоградщини, яка відбулася в обласній адміністрації. До діалогу приєдналися усі громади області, підприємці, енергетики, представники комунальних підприємств.

Начальник ОВА Андрій Райкович зазначив, що відбулася нелегка, але вкрай актуальна розмова, «бо вже зараз спільно мусимо думати, як жити та господарювати наступної зими. Ні для кого не секрет, що за понад два роки українська енергосистема зазнала найбільших руйнувань внаслідок ворожих ракетно-дронових атак.

Тому завдання на сьогодні очевидні: оперативно відновлюємо об’єкти генерації, розвиваємо малу генерацію, створюємо умови для запровадження когенерації. Сонячні, вітрові і біоенергетичні електростанції тощо – це ті варіанти, що допоможуть системі життєзабезпечення нашого регіону стати більш стійкою та захищеною».

Про кроки держави в царині регуляторної і кредитної політики говорили економісти. Позитивні приклади реалізації проєктів автономної енергетики представили підприємці. Як діє когенерація в комунальному секторі, презентували представники провідних теплогенеруючих підприємств.

Міські та селищні голови, лідери громад отримали завдання детально вивчити можливості щодо реалізації проєктів з використання альтернативних джерел палива: біогаз, біомаса, побутові відходи, водень тощо.

Ґрунтовно проговорили на нараді з бізнесом щодо власної генерації електроенергії. Це – про виживання підприємств, про збереження робочих місць і економіки в цілому.

«Нарада була корисною», – підкреслив генеральний директор АТ «Ельворті» Сергій Калапа, до якого ми звернулися з кількома запитаннями щодо оптимального для підприємства варіанту альтернативного джерела електроенергії.

«Наше підприємство стратегічне, воно виробляє сільськогосподарську техніку, спрямовує до бюджету серйозні податки. Поки що маємо безперебійне електропостачання, але розуміємо, що це тимчасово, – сказав Сергій Георгійович. – Ми прораховуємо всі варіанти, аби обрати найоптимальніший для нас.

Поки що схильні до використання газогенераторної станції. Це більш-менш зрозуміло і по термінах виконання замовлення, і по собівартості в майбутньому. Притому газ наш, ціна зрозуміла. Держава пропонує зниження митних платежів при отриманні обладнання з-за кордону та банківську підтримку. Це вже немало. Але як воно спрацює, наскільки буде ефективним, побачимо.

Станції, які нам потрібні, виробляють в Німеччині, Великобританії. Роблять їх під замовлення, на складі не залежуються, тому постане питання в термінах. Три місяці – і зима буде на порозі. Тож це нагальне питання намагаємося вирішити якнайскоріше.

Зауважу, що у разі відсутності електроенергії наше підприємство зупинить роботу. Цього не можна допустити, адже сільгоспвиробники охоче купують нашу продукцію, тим паче держава компенсує їм 25 відсотків вартості придбаної техніки.

Все, залежне від нас, зробимо. Влада обіцяє спростити механізми переобладнання, дозвільну документацію і таке інше. Головне – час і гроші. І не зволікати».