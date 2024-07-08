Перерахунок субсидій через зміну тарифу проводиться автоматично!

У зв’язку з підвищенням тарифу на послугу з постачання електричної енергії з

01.06.2024 перерахунок житлової субсидії проведено без звернення громадян. Тобто

розмір субсидії змінився автоматично.

Перерахунок проведено 57603 домогосподарствам. Середній розмір підвищення

склав 218,32 гривень.

Пенсійний фонд України надіслав отримувачам виплат повідомлення щодо

призначення / непризначення житлових субсидій, а також поінформував про

необхідність звернутися до Фонду, якщо така потреба існує.

Нагадуємо, що ознайомитись з інформацією про розмір субсидії на

неопалювальний період можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних

послуг Пенсійного фонду України.

Для цього необхідно:

1. Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України

portal.pfu.gov.ua.

2. Авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП)

або Дія.Підпису, або ID.GOV.UA. Увійти в особистий кабінет.

3. У меню зліва обрати рубрику “Мої повідомлення“.

4. У вікні, що з’явиться на екрані, перейти в “Індивідуальні повідомлення“ та

ознайомитись з текстом повідомлення щодо житлової субсидії.

Олена РОМАНЧЕНКО, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області