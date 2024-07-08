«Творимо й перемагаємо!»

Під такою назвою в обласному музеї мистецтв розгорнуто виставку творчих робіт студентів кафедри мистецької освіти факультету педагогіки, психології та мистецтв ЦДУ ім. Винниченка. За словами одного з кураторів виставки художника Анатолія Кімнатного, цей проєкт традиційно демонструє велике розмаїття стилів, технік та творчих поглядів молодих авторів.

На презентації виставки до своїх вихованців і до гостей звернулася завідувачка кафедри, кандидат педагогічних наук Тетяна Стрітьєвич: «Ця виставка – це експозиція з тривог, небезпеки, добра, надії, бажання перемоги, блекауту, сили, світла, мудрості, це – ви. І я запрошую усіх подивитися на ці твори, як на кожну особистість, яка дивиться з картини на вас. Подумайте, що ви відчуваєте. Побудьте в мистецтві небагато: п’ять – десять хвилин. І не забувайте, що це та основа, яка рухає світом».

Щодо розмаїття технік представлених робіт, то тут ви знайдете живопис, комп’ютерну графіку, кераміку, паперопластику. Тематично найбільше представлений натюрморт. Наприклад, оригінальна серія Артема Петрова та серія копій натюрмортів, виконаних Катериною Кравченко (Сезанн «Натюрморт з висунутим ящиком», Пікассо «Натюрморт», Моне «Натюрморт з грушами та виноградом»). Серед не зовсім звичних робіт керамічні панно Вікторії Пухінди «Тиша природи та грім війни», Дар’ї Косяк «Літній вальс гусей» та композиція Єлизавети Марченко «Гранатова симфонія». Окрему увагу привертають твори, виконані в різноманітних графічних техніках. Серед них триптих Іванни Соломєнникової «Вітер», серія плакатів у стилі модерн Вікторії Жовтобрюх та робота Дарії Таран «Розчарування». Неабиякий інтерес викликала і серія робіт Тетяни Синєок у техніці олійного живопису, яка розкриває різні психологічні стани, що супроводжують творчий процес.

Сподіваюсь, ця виставка стане прекрасним стартовим майданчиком для майбутніх Куїнджі, Малевичів, Шагалів, Яблонських.