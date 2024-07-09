Табори, екскурсії та освіта. Як розважити дітей влітку? Топ-7 безкоштовних кемпів, курсів та подій

Дитячі табори, екскурсії та інтерактивні музеї, онлайн розваки та освітні курси – попри війну громадські організації та благодійні фонди підгодували низку безоплатних розваг для українських дітей. Які є пропозиції в різних містах та як долучитися – розповідаємо у нашій добірці.

Безкоштовний лісовий табір у Карпатах

Волонтери громадської організації «Альянс Розвитку» цьогоріч запустили десятиденний «Лісовий табір у Карпатах» для дітей віком 8-14 років, малечі з родин вимушених переселенців, дітей, які постраждали внаслідок російської агресії, а також школярів із багатодітних та/або малозабезпечених сімей.

«Це дві локації, максимально наближені до природи. Ночівля на сіні чи горищі, а також в оберезі — це місце, де господарі колись зберігали сіно. Це буде такий хостел з лежаками, де діти спатимуть у спальниках. Душ і туалет на вулиці. Усі мильні засоби видаємо натуральні, які добре розчиняються в середовищі. Харчування також крафтове. Педагогів обираємо з альтернативних шкіл. Програма насичена із зануренням у традиції, українську культуру, природу, походи, екскурсії та розваги», — наголошують організатори лісового табору.

Загалом влітку 2024 року організація проведе п’ять заїздів. Три з них вже заповнені, натомість незабаром «Альянс Розвику» відкриє реєстрацію на ще два табори: зі стартом 29 липня та 12 серпня. Усі деталі та посилання на реєстрацію розміщені на офіційній сторінці проєкту.

Екскурсії, розваги та майстерки у клубі «СвіТи»

Проєкт «СвіТи» підтримує підлітків 12-16 років, постраждалих внаслідок війни. Основний фокус – психологічне відновлення та позашкільна освіта.

«До нас діти приходять після школи о 15:00 або 16:00 чи під час канікул. Для них ми організовуємо артзаняття, екскурсії, розваги, ігри, майстерки. Філії нашого проєкту є в чотирьох містах України», — зазначають в організації.

Безкоштвоні юнацькі клуби працюють за адресами:

Львів, вул. Івана Франка, 15,

Хмельницький, вул. Вайсера 17/2, 2 поверх,

Черкаси, вул. Припортова 22 а,

Житомир, пл. Польова, 8.

Аби долучитися до клубу та записати дитину, достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.

Майстеркласи, екскурсії, арттерапія та іноземні мови

Мережа освітньо-культурних та волонтерських просторів Гончаренко центр запрошує дітей та дорослих на безкоштовні освітні та творчі події в 34 містах України та онлайн. Серед них – майстеркласи, екскурсії, кіноперегляди, вивчення іноземних мов, ігри та 3D-друк.

«Ми впевнені, що навіть у розпал війни наші діти заслуговують на справжнє дитинство. А тому щотижня запускаємо все нові й нові події для малечі та їхніх батьків. Від творчих майстерок до походів у кінотеатр, від уроків хіп-хопу до інтерактивних занять англійською. І все це абсолютно безкоштовно, як офлайн, так і на платформі Гончаренко центр Онлайн», — діляться організатори.

Аби відвідати освітній простір у вашому місті, достатньо перейти на офіційний сайт проєкту. Анонси найцікавіших подій у різних містах також публікують у телеграм-каналі освітньо-культурної мережі.

Табір «Над Збручем» на Хмельниччині

Маріупольська громадська організація «Заходи» запрошує дорослих та дітей на безоплатний літній відпочинок до реабілітаційного табору «Над Збручем», що в селі Мартинківці Хмельницької області:

«”Заходи” релокувалися з Маріуполя на Хмельниччину й орієнтували свою роботу на переселенців. Узяли в оренду табір, у співпраці з БУР зробили ремонт: їдальні, кімнат, рукомийників. Уже другий рік запрошуємо погостювати. Торік в нас відпочивали 450 людей”, — діляться активісти.

Серед пропозицій табору – відпочинок на природі, прогулянки на човнах, риболовля, альтанки для пікніків тощо. Аби відвідати табір усією родиною, необхідно заповнити форму за цим посиланням.

Інтерактивний онлайн-табір «ART-простір»

Освітяни з Донеччини запустили безкоштоний інтерактивний онлайн-табір «ART-простір» для школярів з Донецької області та інших куточків України.

«Тричі на день ми пропонуємо хлопцям і дівчаткам цікаві ігри, квізи, квести, руханки, заняття з гімнастики, йоги, хореографії, різноманітні майстер-класи. Сьогодні о 10:00, 11:00 та 14:00 було по сто дітей з різних міст. Торік ми охопили понад три тисячі», — діляться організатори проєкту.

Нова зміна інтерактивного табору стартує вже незабаром – 12 серпня. Аби долучитися про арт-простору та зареєструвати дитину на безоплатні активності в серпні, достатньо підписатися на офіційний канал проєкту у Viber та слідкувати за анонсами.

Відкриті простори для дітей з родин ВПО «Зростаємо разом»

Громадська організація «Зрощуй Суспільство» запрошує дітей-переселенців віком 6-9 років на серію безкоштовних занять для соціалізації та адаптації. Три місяці, понад 1150 занять та 8 міст, де активісти працюватимуть із малечею та допомагатимуть зруйнувати всі психологічні й соціальні бар’єри.

Програма втілюється в Києві, Житомирі, Хмельницькому, Кривому Розі, Рівному, Дніпрі, Черкасах та Тернополі. Зареєструвати дитину на курс або ж на будь-яке з занять можна за цим посиланням. Приєднатися до ініціативи можна будь-коли впродовж літа.

Іпотерапія для дітей з родин ВПО

Кінний клуб «Темпо» у селі Зубра неподалік Львова влаштовує безкоштовні кінні екскурсії для внутрішньо переміщених дітей. Коники клубу звикли до юних відвідувачів, тож така екскурсія буде безпечною для малечі.

Клуб розташований за 2 км від Львова. Відвідати його можна з 8:00 до 17:00. Зареєструватися на екскурсію можна за номером телефону: +380 (97) 966 96 50. Детальніше про іпотерапію та кіний клуб можна дізнатися за цим посиланням.