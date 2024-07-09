Житло для ветеранів та їхніх родин: як отримати

29,2% ветеранів потребують власного житла, й ще 26,5% — потребують
покращення житлових умов. Про це свідчать дані опитування, проведеного
Українським ветеранським фондом серед ветеранів.
Юристи Українського ветеранського фонду пояснюють, хто саме з ветеранів
та членів їхніх сімей може отримати житло.
Першочергово забезпечуються житловою площею учасники бойових дій та
учасники війни, які потребують поліпшення житлових умов. Позачергово —
особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи, а також
сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, які потребують поліпшення
житлових умов.
До осіб, які потребують поліпшення житлових умов, належать:
* забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається
виконавчими комітетами обласних, Київської міської рад;
* які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим
санітарним і технічним вимогам;
* які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, а тому не
можуть проживати в одній кімнаті з членами своєї сім’ї;
* які проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках
державного або громадського житлового фонду чи за договором найму
жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;
* які проживають не менше 5 років за договором найму (оренди) в
будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної
власності;
* які проживають у гуртожитках;
* які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, незалежно від
родинних відносин, або особи різної статі, старші за 9 років, крім
подружжя (в тому числі якщо займане ними жиле приміщення складається
більш як з однієї кімнати);
* внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій, особи з
інвалідністю внаслідок війни та члени їхніх сімей, а також члени
сімей загиблих (відповідно до норм закону “Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту”).
*Як ветерану отримати житло*
Насамперед — стати на квартирний облік за місцем проживання (звернутися
до виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної,
сільської ради) або за місцем роботи (звернутися до підприємств,
установ, організацій, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво).
Для цього необхідні такі документи:
* заява про взяття на квартирний облік (підписується членами сім’ї,
які разом проживають);
* довідка з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію місця
проживання;
* копія посвідчення УБД / особи з інвалідністю внаслідок війни /
учасника війни;
* копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера
облікової картки платника податків;
* у разі наявності членів сім’ї – довідки про те, чи перебувають вони
на квартирному обліку за місцем роботи.
Залежно від підстави постановки на облік додаються також:
* для учасника бойових дій – довідка про участь в бойових діях;
* для особи з інвалідністю після війни або учасника війни – копії
посвідчень;
* довідку про перебування на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на
пільги;
* для ВПО – копії довідок про перебування на обліку в Єдиній
інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;
* акт обстеження житлових умов;
* оригінал висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність
тяжкої форми хронічного захворювання;
* довідка / виписка з рішення виконавчого комітету місцевої ради про
невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним та
технічним нормам;
* копія договору піднайму / найму жилого приміщення;
* копія технічного паспорта квартири або копії сторінок технічного
паспорта будинку.
Куди звертатися із заявою про взяття на квартирний облік:
* до виконавчого комітету місцевої ради, через сервісні центри ЦНАП,
де вони функціонують за місцем проживання громадян (або за місцем
перебування ВПО на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про
внутрішньо переміщених осіб), можна засобами поштового зв’язку;
* сільського голови (коли виконавчий орган сільської ради не утворено);
* за місцем проживання (або за місцем перебування ВПО на обліку в
Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб) до
адміністрації підприємства, установи, організації чи органу або
іншого громадського об’єднання (організації) за місцем роботи громадян.
У результаті розгляду заяви ветеран отримає довідку про взяття на
квартирний облік або ж повідомлення про відмову. Причиною відмови може
стати як неповний пакет документів, так і відсутність потреби в
поліпшенні умов. Проте рішення про відмову можна оскаржити в судовому
порядку через адміністративний суд.
Щоб отримати безплатну індивідуальну юридичну консультацію від юристів
Українського ветеранського фонду — залиште звернення у формі за
посиланням: https://veteranfund.com.ua/leg
став можливим завдяки програмі “Український фонд швидкого реагування”,
яку втілює IREX за підтримки Державного департаменту США.
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