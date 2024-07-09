Житло для ветеранів та їхніх родин: як отримати

29,2% ветеранів потребують власного житла, й ще 26,5% — потребують

покращення житлових умов. Про це свідчать дані опитування, проведеного

Українським ветеранським фондом серед ветеранів.

Юристи Українського ветеранського фонду пояснюють, хто саме з ветеранів

та членів їхніх сімей може отримати житло.

Першочергово забезпечуються житловою площею учасники бойових дій та

учасники війни, які потребують поліпшення житлових умов. Позачергово —

особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи, а також

сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, які потребують поліпшення

житлових умов.

До осіб, які потребують поліпшення житлових умов, належать:

* забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається

виконавчими комітетами обласних, Київської міської рад;

* які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим

санітарним і технічним вимогам;

* які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, а тому не

можуть проживати в одній кімнаті з членами своєї сім’ї;

* які проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках

державного або громадського житлового фонду чи за договором найму

жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;

* які проживають не менше 5 років за договором найму (оренди) в

будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної

власності;

* які проживають у гуртожитках;

* які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, незалежно від

родинних відносин, або особи різної статі, старші за 9 років, крім

подружжя (в тому числі якщо займане ними жиле приміщення складається

більш як з однієї кімнати);

* внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій, особи з

інвалідністю внаслідок війни та члени їхніх сімей, а також члени

сімей загиблих (відповідно до норм закону “Про статус ветеранів

війни, гарантії їх соціального захисту”).

*Як ветерану отримати житло*

Насамперед — стати на квартирний облік за місцем проживання (звернутися

до виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної,

сільської ради) або за місцем роботи (звернутися до підприємств,

установ, організацій, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво).

Для цього необхідні такі документи:

* заява про взяття на квартирний облік (підписується членами сім’ї,

які разом проживають);

* довідка з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію місця

проживання;

* копія посвідчення УБД / особи з інвалідністю внаслідок війни /

учасника війни;

* копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера

облікової картки платника податків;

* у разі наявності членів сім’ї – довідки про те, чи перебувають вони

на квартирному обліку за місцем роботи.

Залежно від підстави постановки на облік додаються також:

* для учасника бойових дій – довідка про участь в бойових діях;

* для особи з інвалідністю після війни або учасника війни – копії

посвідчень;

* довідку про перебування на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на

пільги;

* для ВПО – копії довідок про перебування на обліку в Єдиній

інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

* акт обстеження житлових умов;

* оригінал висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність

тяжкої форми хронічного захворювання;

* довідка / виписка з рішення виконавчого комітету місцевої ради про

невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним та

технічним нормам;

* копія договору піднайму / найму жилого приміщення;

* копія технічного паспорта квартири або копії сторінок технічного

паспорта будинку.

Куди звертатися із заявою про взяття на квартирний облік:

* до виконавчого комітету місцевої ради, через сервісні центри ЦНАП,

де вони функціонують за місцем проживання громадян (або за місцем

перебування ВПО на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про

внутрішньо переміщених осіб), можна засобами поштового зв’язку;

* сільського голови (коли виконавчий орган сільської ради не утворено);

* за місцем проживання (або за місцем перебування ВПО на обліку в

Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб) до

адміністрації підприємства, установи, організації чи органу або

іншого громадського об’єднання (організації) за місцем роботи громадян.

У результаті розгляду заяви ветеран отримає довідку про взяття на

квартирний облік або ж повідомлення про відмову. Причиною відмови може

стати як неповний пакет документів, так і відсутність потреби в

поліпшенні умов. Проте рішення про відмову можна оскаржити в судовому

порядку через адміністративний суд.

Щоб отримати безплатну індивідуальну юридичну консультацію від юристів

Українського ветеранського фонду — залиште звернення у формі за

посиланням: https://veteranfund.com.ua/leg al_consultations/. Цей проєкт

став можливим завдяки програмі “Український фонд швидкого реагування”,

яку втілює IREX за підтримки Державного департаменту США.