У Кропивницькому міському соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, одночасно можуть проживати 40 осіб певної категорії. За період з початку повномасштабного вторгнення заклад прихистив більше 340 осіб із числа ВПО. Сьогодні до числа мешканців гуртожиток прийняв двох хлопців з Торецька Донецької області.

– Хлопці закінчили торецький професійний ліцей, отримали спеціальність штукатура. Проте не можуть влаштуватися на роботу, тому що мають інвалідність, – розповів директор гуртожитку Олег Симуляк. – Ми допомагаємо їм, як і всім іншим дітям-сиротам, набути навичок самообслуговування, поновити документи, якщо це треба, знайти роботу і загалом адаптувати їх до проживання у нашій територіальній громаді.

Тут можна проживати терміном до трьох років або до досягнення 23-річного віку. Дозволено прихист неповнолітніх осіб з числа дітей-сиріт, починаючи з 15 років. На сьогодні наймолодшій мешканці гуртожитку 17 років.

Олег Симуляк каже, що з початком війни призупинена програма, в рамках якої держава надавала дітям-сиротам власне житло. Та якось пристосовуються: хтось потрапляє до прийомних родин, дівчата заміж виходять.

У приміщеннях гуртожитку чисто, затишно, майже як в родині. Та все-таки це тимчасово, певний етап в житті сиріт. Є соціальний педагог, який допомагає подолати складнощі, якщо вони виникають. Тут проводять тренінги, консультації, індивідуальні та групові заняття з соціальної та психологічної адаптації. Персоналу всього десять чоловік, і всі вони допомагають дітям у формуванні навичок самостійного життя.

Гуртожиток із задоволенням відві­дують представники Червоного Хреста, міського відділу спорту, навіть військові. Всі проводять заходи різних напрямків, і мешканцям закладу це подобається.

Різний вік, різні характери, але схожі важкі дитячі долі. Нехай в подальшому всім пощастить!