«Всесвіт митця»

Під такою назвою у відділі Музею мистецтв – картинній галереї Петра Оссовського «Світ і Вітчизна» днями відбулося відкриття першої персональної виставки молодої художниці Ксенії Ракші. На виставці представлено 29 авторських творів у різноманітних техніках – акриловий та акварельний живопис, графіка.

Ксенія за освітою бухгалтер, але її творча натура вимагала іншого. Тому вона змінила професію і нині працює дизайнером з машинної вишивки, створюючи продукцію в українському національному стилі. Вона з гордістю повідомляє: «Є такий кропивницький бренд одягу KisSe, і я на нього працюю».

Малювати, як і більшість обдарованих натур, Ксенія почала у підлітковому віці. Потім це захоплення закріпилось ще більше у перехідному віці, коли не було повного порозуміння, а тому й бажання спілкуватися з батьками. «Потім мене підштовхнула моя тітонька Олена Нікітіна і познайомила з художницею Олею Краснопольською. І відтоді почався мій більш професійний розвиток. Це художнє угрупування називалося “Музи”. Ми ще до війни провели кілька виставок в бібліотеці імені Чижевського та в галереї “Єлисаветград”», – розповіла мисткиня на відкритті виставки.

Її наставниця художниця Ольга Краснопольська так прокоментувала доробок Ксенії Ракші, представлений в експозиції: «Ксенія не має професійної освіти, але вона активно відвідує майстер-класи, студії і самоосвітою займається. У деяких роботах ми бачимо певний вплив “ютубних вчителів”. Тут ще спостерігаються якісь “фішечки” та сюжети, що популярні в соцмережах. Це впливи наївістів та поп-арту. Вони не можуть не впливати на юну, яка ще тільки на початку становлення, художницю. Тим не менш – я в останній час за нею уважно спостерігаю – є гарний порух знайти свій стиль. Він поки ще не викристалізувався, але я бачу, як вона експериментує з абстракцією, шукає реалістичні сюжети, шукає експресивно-емоційні стани. Зараз тут багато чого намішано. Але, як на мене, цей пошук – найцікавіше в житті художника».

Під час презентації Ольга Краснопольська побажала молодій художниці таке: «Ксеніє, вітаю. Це дуже важлива подія. Але насправді це тільки перший етап. І не забувай, що художники як творчі люди непередбачувані. І можна все міняти. І продовжувати шукати себе, продовжувати вчитися. Це навчання – на все життя!»

А куратор виставки художник Анатолій Кімнатний зазначив: «Вийшла дуже різноманітна, різнопланова виставка, яка, на наш погляд, відображає різні інтереси Ксенії. До того ж у неї нещодавно був день народження. Тому думаємо, що ця виставка стане їй гарним подарунком до цієї дати».

У своїх роботах мисткиня прагне зобразити гармонію світу, його красу і неповторність, а ще – обличчя героїв та волонтерів, які рятують цей світ від біди, що прийшла на нашу землю з рашистською навалою.

На запитання, що для неї найголовніше в мистецтві, Кенія відповіла: «Відкритість. Душа. Я хочу, щоб людина, розглядаючи картину, отримала певні емоції, щоб розуміла, що я хочу донести в ній, мій стан душі».