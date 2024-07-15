Що і як їсти в умовах блекауту

Від аномальної спеки потерпають не тільки люди та тварини, а й продукти – вони швидко псуються. Та й холодильник в умовах блекауту не гарантує довготривале збереження «молочки» чи м’ясних виробів. Навіть куплені в супермаркетах харчі, термін придатності яких не сплив, все частіше «засмучують» покупців.

Як убезпечити себе від харчового отруєння? Важливі поради щодо цього дала Надія Оперчук, головна державна санітарна лікарка Кіровоградської області.

Отже, сформуйте запас льоду. Кілька пакетів з льодом у морозильній камері допоможуть зберегти холод під час відключення електроенергії. У багатьох є термосумки і холодильні елементи для них. Тримайте ці елементи в «морозилці», вони також довше зберігатимуть холод, якщо перекласти їх у відключену холодильну камеру.

Майте на увазі, що продукти, які зберігалися при температурі вище 4 градусів більше двох годин, можуть бути небезпечними. В ідеалі треба використовувати термометр, щоб виміряти температуру в місці зберігання їжі. Використовувати у їжу можна ті продукти, які ще зберегли льодові кристали або мають температуру до 4 градусів.

Обов’язково оглядайте продукти на наявність ознак псування, про що можуть свідчити запах, колір і текстура. Якщо є сумніви – у смітник. В жодному разу не куштуйте на смак.

А ще готуйте стільки, скільки з’їсте за один прийом. Закуповуйте лише необхідну кількість харчів, які швидко псуються. Готуйте простіші страви, з меншою кількістю інгредієнтів. Краще зберігаються виварені або протушковані продукти.

І про торговельну мережу. Про те, що у таку спеку купувати з асфальту подібно смерті, нагадувати зайве. Що стосується магазинів і супермаркетів, зберігайте товарні чеки. У випадку, коли продукт виявився неякісним, зіпсованим, ви маєте право його повернути. Адміністрації закладів зобов’язані забезпечити покупців якісними товарами, в іншому разі вам мають повернути гроші. Якщо ні – звертайтеся зі скаргою до Держпродспоживслужби.

Декілька загальних корисних порад щодо продуктів, від споживання яких у спеку краще відмовитися. Холодні напої та морозиво не охолоджують, а посилюють відчуття спеки. Спеціалісти радять пити рідину кімнатної температури. В Азії, наприклад, під час спеки взагалі втамовують спрагу гарячим чаєм.

Під час перетравлення білка організм виділяє багато тепла. Тому споживання м’яса та інших білкових продуктів підвищує температуру тіла. Обмежте вживання продуктів з високим вмістом білка.

Улюблені багатьма кава, чай, газовані напої виводять необхідну воду з організму. Через зневоднення нам стає спекотніше, можна навіть отримати тепловий удар.

Гостра їжа викликає підвищення температури тіла і змушує нас нагріватися. Влітку краще уникати її споживання.

Ну, і алкоголь. Він сечогінний, а в спеку може викликати сильне зневоднення, адже при вживанні алкогольних напоїв розширюються кровоносні судини, тому падає кров’яний тиск. І щоб підтримати кровообіг, серцю доводиться працювати дуже напружено. Утримайтеся від застіль.