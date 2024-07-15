Спека неможлива

Минулий тиждень впевнено побив усі температурні рекорди – стовпчик термометра не опускався нижче 30 градусів, підповзаючи вдень до позначки 40. Напевно, у це важко повірити нашим землякам, які давно поїхали до спекотних країн, але глобальне потепління дістало і наш помірний український клімат. І всім нам, які живуть в Україні, терміново знадобився досвід людей із Ізраїлю, США та Азії. Тому ми поставили їм кілька актуальних сьогодні запитань:

– Чи можна взагалі звикнути до сорокаградусної спеки? Скільки для цього вам знадобилося років? Поділіться вашими особистими лайфхаками, як рятуватися від спеки?

Наталія Чудновська, 34 роки в Ізраїлі:

– Можна звикнути та пристосуватися, тим більше, що немає інших варіантів.

У мене є кілька правил, яких я дотримуюсь:

– пити лише теплу воду 1,5 – 2,0 літра. Дуже рекомендую зелений чай і вранці теплу воду з щіпкою солі;

– приймати душ кімнатної температури, можна кілька разів на день без мила;

– відмовитися від синтетичного одягу;

– обов’язково користуватися сонцезахисним кремом та окулярами;

– носити головний убір.

Марія Саєнко, 10 років в Арабських Еміратах:

– Думаю, це залежить від конкретної людини, її медичних показників, схильностей і навіть генетики. Моя сестра, наприклад, ніколи не зможе звикнути до спеки, а мені і звикати особливо не потрібно було, адже організм завжди любив тепло. Певний період акліматизації все ж таки був і зайняв десь 2 роки. Проявлявся він в тому, що від певної позначки на термометрі починало темніти в очах (48 градусів і більше), але із часом це пройшло.

Як справлялася із цим? По-перше, адекватно оцінювати ситуацію і намагатись не виходити під прямі сонячні промені у саму спеку, планувати свій день відповідно. Якщо стається так, що треба пройтися – не забувати про захист SPF і головний убір. Це прості правила, але дуже дієві.

Раджу також часто використовувати термальну воду (в аптеках є великий вибір брендів), щоб зволожувати обличчя і плечі. Це простий і швидкий спосіб охолодження.

За 2 місяці до спекотного сезону я починаю часто відвідувати лазню і активно займатися кардіо. Це допомагає вивести надлишки води з організму і краще підготовити судини. Взагалі надлишкові кілограми точно не допомагають рятуватися від спеки, тому універсальна порада: тримайте тіло в тонусі, звертайте увагу на рівень кисню у крові (є багато способів, зокрема смарт-годинники).

Валентина Хван, Ташкент, Узбекистан:

– Як рятуватися від спеки? Це індивідуально. Якщо в людини гіпотонія, як у мене, то краще пережити три чиллі (40 днів найсильнішої спеки), ніж одну зиму. Я від спеки кайфую, тому що мені зігрітися складніше, ніж охолодитися.

В сезон чиллі все працює цілодобово. Вдень люди, яким треба кудись піти, обов’язково ховаються під парасольки. А ввечері починається «туса»: всі заклади відкриті, продаються прохолодні напої, холодні кавуни – все для охолодження організму.

Ташкент взагалі живе вночі. Зараз на годиннику 19.30, на вулицях почався рух, пожвавлення, мами з дітками прогулюються. Так, кондиціонери є у всіх, причому в кожній кімнаті помешкання. Вчора було 47 градусів. Спекотно, але тут не бомблять. Все сприймається у порівнянні.

Олена Філліпс, Аризона, США:

– Почнемо з того, що сорокаградусна спека в Аризоні та в Україні – це дві різні речі. І різниця полягає у відсотках вологості. В Аризоні спека суха і переноситься легше, але є небезпека зневоднення, оскільки тіло не потіє і людина не помічає, як організм втрачає воду. Тому тут перше правило – це пити воду, щоб урятуватися від спеки та зневоднення. У нас ніхто довго на спеці не перебуває. Скрізь у будинках, в автомобілях, у магазинах кондиціонери. Якщо хтось планує перебувати на спеці тривалий час, то обов’язково використовують сонцезахисні креми або одяг, що закриває тіло.

Важко сказати, коли звикаєш до спеки. Для кожного це індивідуально. Але думаю, коли людина при +20 одягає чоботи і куртку, тому що їй холодно, це показник, що до спеки звик.

Я заморожую мокрі рушники за день до того, як планую бути на спеці, і пов’язую навколо шиї, на зап’ястя, де пульс, і на груди. Холодне пиття. Просто вода з льодом. Будь-які чаї та соки тільки виводять воду з організму і не допомагають у боротьбі зі спекою.

Олександр Вавінський, 9 років в Ізраїлі:

– В Ізраїлі спекотна погода 6-7 місяців на рік, а ще бувають хамсини та шарави – це коли приходить спека з пустелі, і тоді повітря прогрівається до 45 і вище. До спеки особисто я звикав 5-6 років. Хоча тут скрізь кондиціонери – у магазинах, лікарнях, держустановах, у транспорті, вже є навіть зупинки, що охолоджуються. У період спеки MDA (швидка допомога) публікує рекомендації, як поводитися. Спробую поділитися ними та власним досвідом.

Почну з одежі, вона повинна бути світла, не облягаюча і добре провітрювана. З взуття – босоніжки та сандалії. Харчування: переважно легка та рослинна їжа, риба, курятина, індичатина. Алкоголю краще уникати, він підвищує температуру. А головне – це водний режим. Людина втрачає з повітрям, що видихається, до 300-400 грамів води і з потом – ще до 500-600г. Тому потрібно пити щонайменше 2-2,5 л води на добу. Краще – звичайної, не охолодженої та не солодкої.

Свою звичайну поведінку в спеку треба змінити. Літнім людям намагатися все робити вранці, я маю на увазі походи до магазину, ринку чи держустанови. А вдень краще перебувати вдома. Роботи на дачі або городі краще проводити рано-вранці або ввечері.

Вдома всі приміщення повинні бути кондиціоновані або добре провітрювані за допомогою вентилятора. Можна приймати прохолодний душ 2-3 рази на день.

Ну і кілька медичних порад. Будьте обережні з сечогінними засобами (вони посилюють зневоднення) і з ліками, що впливають на фотодерматоз (одне з них кордарон). І будьте уважні з домашньою аптечкою – є ціла низка ліків, які потрібно зберігати при температурі нижче 26 градусів.

В основному начебто все. Хочу побажати всім здоров’я та, головне, терпіння у боротьбі з ворогом. Ми переможемо! Я в це вірю.

Підготували Юхим Мармер та Олена Нікітіна, «УЦ».