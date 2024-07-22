Пільги на житлово-комунальні послуги для військовослужбовців та членів їх сімей

Українські військові та члени їх сімей мають право скористатись пільгами на житлово комунальні послуги. Хто має таке право, які пільги передбачені та які документи для цього потрібні у матеріалі юристів системи безоплатної правничої допомоги (БПД).

Хто має право на отримання пільг

учасники бойових дій – 75% знижки

учасники війни(визначені статтями 8, 9 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”) – 50%

особи з інвалідністю внаслідок війни – 100%

члени сімей загиблих – 50%

Членами сім’ї пільговиків, які мають право на пільги є:

дружина або чоловіка

їх неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина,який має право на пільги та проживає разом з ним.

Які пільги передбачені

За користування житлом (якщо на кожну людину, яка постійно там проживає, припадає в межах 21 м 2 загальної площі житла та додатково 10,5 м 2 на сім’ю) – 75% знижки;

загальної площі житла та додатково 10,5 м на сім’ю) – 75% знижки; за комунальні послуги у межах середніх норм споживання (світло, газ та інші послуги) – 75 % знижки. Дізнатись середню норму споживання можна в Постанові Кабміну № 409.

за придбання палива (скраплений газ; дрова; вугілля; вугільні брикети; паливо пічне побутове; гас освітлювальний; торф паливний кусковий; торф’яні брикети) для будинків, які не мають центрального опалення — 75% знижки;

за плату за газ для опалювання житла для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб — 75% (подвійний розмір нормативної опалювальної площі — 42 м2 на кожну людину та 21 м2 додатково на сім’ю).

Як оформити пільги

Насамперед вам потрібно мати посвідчення пільговика: УБД, статусу особи з інвалідністю внаслідок війни чи члена сім’ї загиблого/загиблої. Якщо ви член сім’ї пільговика, вам потрібно додати документ, що підтверджує ваш родинний зв’язок або підтверджує законність представлення інтересів пільговика.

Подайте до Пенсійного фонду України (далі ПФУ) дві заяви — про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Щоб подати таку заяву при собі вам слід мати паспорт, документ, що підтверджує право на таку пільгу, картку платника податків та заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг: придбання твердого палива, скрапленого газу.

Як можна подати заяви:

Очно:

особисто у найближчому відділенні ПФУ;

до сільської, селищної чи міської ради;

до ЦНАПу.

Дистанційно:

в електронній формі через вебпортал електронних послуг ПФУ або за через застосунок Дія (для верифікації потрібен Дія. Підпис);

надіслати поштою.

Що далі

Заяву мають розглянути та прийняти рішення за 10 календарних днів. Коли рішення приймуть — вам повідомлять впродовж 3 календарних днів.

Чи може подати документи для оформлення пільг хтось, окрім військовослужбовця

Так. Для цього слід долучити документ, який підтверджує ваш родинний зв’язок або підтверджує законність представлення інтересів пільговика. Це можуть бути свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження, пенсійне посвідчення чи рішення суду про призначення опікуна.

Як реалізувати пільги

Спочатку потрібно сплатити комунальні повністю, а потім Пенсійний фонд поверне їхню частину(чи усю суму, якщо знижка 100%).

Якщо військовослужбовець, ветеран чи член його родини вже є пенсіонером, то гроші повертають на рахунок, на який він отримує пенсію. В іншому випадку Пенсійний фонд відкриває для пільговика рахунок в «Ощадбанку» і повідомляє його про це.

Якщо пільговик хоче отримувати кошти в іншому банку чи через відділення «Укрпошти», він може звернутися з відповідною заявою до органу Пенсійного фонду. Це також можна зробити особисто, поштою або через веб портал.