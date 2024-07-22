Страх втратили?

Підгнило щось у данськім королівстві.

Шекспір, «Гамлет».

Ця знаменита шекспірівська цитата дуже делікатно, або, як тепер заведено висловлюватися, толерантно описує все, що відбувається в нашій країні, без пояснення причин. Втім, толерантності вже давно вистачає лише на вибір епіграфа, а сама колонка обмірковується та пишеться під девізом «Ех, шкода, матюками не можна!».

Насамперед – невелика добірка відносно нових інформаційних повідомлень. Не секретних, з відкритих джерел, абсолютно типових для третього року великої війни. Добірку можна було б назвати рандомною, але, на жаль, нічого випадкового в ній немає в принципі.

Тож поїхали.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розпочав розглядати справу щодо нардепа Сергія Лабазюка та його спільника, директора приватної компанії «Українські дороги» Дениса Назімова. Відомо, що Лабазюк та Назімов запропонували топ-чиновникам з Кабміну хабар за виділення підконтрольному їм підприємству мільярда гривень як додаткового фінансування робіт із відновлення інфраструктури України. Розмір хабара – від 3% до 5% від обсягу фінансування. Від мільярда!

Прокурори САП та детективи НАБУ вручили повідомлення про підозру народному депутату України Миколі Задорожньому, який нібито вимагав хабар за неперешкоджання у проведенні ремонтів об’єктів інфраструктури на Сумщині. Ідеться про 3,4 млн грн – 14% від коштів, виділених на ремонт водопроводу в Охтирському районі. Неперешкоджання!

Підозру в отриманні неправомірної вигоди отримали… прокурори Офісу генерального прокурора України. Мова – про хабар у розмірі $170 тис. за закриття кримінального провадження, причому одного з прокурорів, Олега Гунька, пов’язали під час отримання грошей. Певен, вийде під заставу!

ДБР повідомило про підозру судді районного суду Броварів Київської області Володимиру Сердинському в підробленні документів для подорожі круїзним лайнером країнами Карибського басейну. Разом із знайомим адвокатом він виготовив запрошення нібито для участі у конференції у Відні з питань допомоги переселенцям, сім’ям із дітьми та дітям-сиротам з України в Євросоюзі. На підставі цієї фальшивки йому оформили службове відрядження за кордон. Допоміг сиротам!

Тривають слідчі дії стосовно Юрія Ковальова, першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури, та інших фігурантів справи про хабар у розмірі 13500 доларів. Днями рішенням ВАКС заарештовано телефон довіреної особи, з якою, ймовірно, Ковальов вів переговори. І це вже не Київ, а Кропивницький!

Ось така добірка інформації. А бажаєте, підберу ще 5 повідомлень, таких самих по суті? А хочете 25? Без проблем.

А тепер, увага, запитання! Вони – ідіоти, які втратили інстинкт самозбереження? Чи зухвалі негідники, абсолютно переконані у своїй безкарності? Чи ці покидьки поспішають урвати, бо впевнені у швидкому приході путіна і розуміють, що доїти колишню незалежну будуть зовсім інші?

А може, це ми – ідіоти, якщо терпимо таке у своїй країні, яка втрачає у кривавій бійні людей і території? Кого захищають наші бійці на «нулі» – цих чиновних хабарників? Кому ми з вами платимо податки з копійчаних пенсій та зарплат і довіряємо витрачати державну скарбницю – мародерам?

І як на тлі нестримної корупції всіх гілок державної влади розцінювати чергове підвищення акцизів на паливо (бач, генераторів захотіли!), за яким неминуче буде зростання всіх цін і тарифів? Хто ухвалив таке злочинне рішення? А ось ці самі лабазюки та задорожні, хто ж іще! І за підвищення податків вони проголосують – рука не здригнеться. Адже за підвищення зарплат своїм помічникам вони вже проголосували, тепер ці секретарі та секретарки, піднощики паперів та кави, отримуватимуть по 40 – 60 тис. грн.

Що ж ви, суки, творите з країною та народом? Чим ви кращі за «вагнерів», бурятів і кадировців? Як на мене – гірші.

Шекспір – він, звичайно, на всі часи та на всі випадки життя. Так, справді щось зовсім уже прогнило у нашій країні. Але що саме, краще бачити та розуміти зсередини, як, наприклад, Ліна Костенко:

Все менше рук, що вміють сіяти хліб.

Все більше рук, що тягнуть все до пельки.