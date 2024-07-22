Проза війни, або На випадок моєї загибелі…

В умовах воєнного стану в країні є зміни в законодавстві, при здійсненні нотаріальних дій, з якими не завжди є можливість ознайомитись, але вони дуже важливі при певних обставинах. Щоби наші читачі були обізнані в цих питаннях, ми звертаємось за консультацією до приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Ілони Куценко.

Хто має право скласти особисте розпорядження

Під час війни гостро постало питання вільного власного розпорядження військовослужбовця, інших осіб, які безпосередньо задіяні в процесах військової агресії. Коротко опишемо, хто має право скласти особисте розпорядження на випадок загибелі (смерті) про виплату одноразової грошової допомоги.

29 березня 2024 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги» № 3515-IX від 9 грудня 2023 року (надалі Закон № 3515-IX).

Вказаними змінами визначено перелік членів сім’ї загиблих (померлих) осіб, визначених вказаними законодавчими актами, які мають право на одноразову грошову допомогу, зокрема:

– діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) особи та народжені після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;

– один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу;

– батьки (усиновлювачі) загиблої (померлої) особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час її загибелі (смерті);

– внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли);

– жінка (чоловік), з якою (з яким) загибла (померла) особа проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, за умови, що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;

– утриманці загиблої (померлої) особи, визначені відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Право на складання особистого розпорядження мають:

– особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (стаття 118 Кодексу цивільного захисту України). Служба цивільного захисту – це державна служба особливого характеру, покликана забезпечувати пожежну охорону, захист населення і територій від негативного впливу надзвичайних ситуацій, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, ліквідацію їх наслідків у мирний час та в особливий період (статті 101 118 Кодексу цивільного захисту України);

– військовослужбовець, військово­зобов’язаний або резервіст, який призваний на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві (стаття 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військово­службовців та членів їх сімей». При цьому такими особами є військовослужбовці Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, і військовослужбовців зазначених вище військових формувань та правоохоронних органів – громадян України, які виконують військовий обов’язок за межами України, та інші особи, перелік яких встановлено в статті 3 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»);

– військовослужбовці Служби безпеки України, іншого органу або військового формування, крім Збройних сил України;

– поліцейські (стаття 97 Закону України «Про Національну поліцію‘);

– особи з числа працівників об’єктів критичної інфраструктури, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які стали особами з інвалідністю у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаних з виконанням посадових (службових, професійних) обов’язків у період військової агресії російської федерації проти України в районах проведення після 24 лютого 2022 року воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися після цієї дати бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам (стаття 1 Закону України «Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії російської федерації проти України» від 20 березня 2023 року № 2980-IX).

Одноразова грошова допомога – гарантована державою виплата, що здійснюється особам, які, згідно з визначеними законодавчими актами, мають право на її отримання, у зв’язку зі смертю (загибеллю) перелічених категорій. Грошова виплата не належить померлому (загиблому), а є правом членів сім’ї або визначеної в особистому розпорядженні особи (осіб), відповідно не входить до складу спадщини. Особисте розпорядження складається на користь особи (осіб) за вибором особи, яка його склала. Законом не встановлено вимог до вибору таких осіб або обмежень. Водночас, одноразова грошова допомога не призначається особі, яка умисно позбавила життя чи вчинила замах на особу (осіб), яка (які) має (мають) відповідно до цього закону право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги, або притягалася до адміністративної чи кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення щодо загиблої (померлої) особи, за рішенням суду, яке набрало законної сили. У призначенні та виплаті одноразової грошової допомоги також може бути відмовлено або її виплата припинена чи призупинена особі, щодо якої рішенням суду, яке набрало законної сили, встановлено факт ухиляння від виконання обов’язку щодо утримання загиблої (померлої) особи за її життя. При складанні особистого розпорядження особа, яка його складає, має обов’язково визначити розмір частки одноразової допомоги у відсотках.

Особисте розпорядження складається в письмовій довільній формі. З урахуванням характеру довільності виду документа, а також його змісту, вбачається доцільним формувати єдину нотаріальну практику шляхом засвідчення справжності підпису особи на документі «ОСОБИСТЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВИПАДОК СВОЄЇ ЗАГИБЕЛІ (СМЕРТІ) ПРО ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ».

Справжність підпису на особистому розпорядженні особи, яка його склала, засвідчується:

– керівником органу чи підрозділу цивільного захисту;

– командиром військової частини;

– командиром/керівником підрозділу органу (служби, військового формування);

– керівником органу (закладу, установи) поліції;

– командиром/керівником підрозділу/керівником органу, в якому така особа служить/працює;

– нотаріусом.

Тому для більш детальної консультації та роз’яснення змісту законодавства з вказаного питання необхідно звернутись до органів нотаріату.