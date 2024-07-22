Обдурити ТЦК

Про «Міжнародну асоціацію націй» у Кропивницькому широко заговорили минулої весни, коли CБУ запідозрила її діячів у збуті фільчиних грамот ухилянтам, ще й за грубі гроші.

Нещодавно Кіровський районний суд ухвалив вироки стосовно двох чоловіків, причетних до громадської організації «Міжнародна асоціація націй». Одного звати Бахтійором Нарзуллаєвим, іншого – Денисом Губрієм.

В обох документах фігурує ще й голова цієї ГО – уродженець Азербайджану Алім Джавід огли Ібрагімлі. Він значиться як особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження. Пана Ібрагімлі підозрюють в організації стійкого злочинного об`єднання для перешкоджання діяльності Збройних сил України.

Згідно з матеріалами досудового слідства, він вигадав ось який хитрий план: чоловікам, які хочуть ухилитися від мобілізації, за плату в розмірі від 20000 до 80000 гривень видавати посвідчення «Міжнародної асоціації націй» та шеврони добровольчого інтернаціонального батальйону «Туран» (така частина існує, в її складі на боці України воюють казахи, киргизи, азербайджанці, турки і татари). Також план нібито передбачав інструктаж ухилянтів: обзавестися військовою тактичною формою, носити її в людних місцях, а при зустрічі із представниками ТЦК відмовлятися брати повістки, бо, мовляв, уже захищають Україну «в складі неофіційних підрозділів Сил безпеки». У разі непорозумінь з представниками ТЦК треба було терміново телефонувати Аліму Ібрагімлі, щоб той усе владнав.

У реалізації цього плану й знадобилися мешканці Кропивницького Бахтійор Нурзуллаєв і Денис Губрій. До речі, Нурзуллаєв – громадянин Узбекистану, термін дії його паспорта минув. Дозволу на проживання в Україні Бахтійор Мамадійович не має.

Згідно з вироком, Нурзулаєв і Губрій допомогли «Міжнародній асоціації націй» в продажу членських посвідчень чотирьом військовозобов’язаним. У ході досудового слідства обидва уклали угоди з прокуратурою про визнання себе вин­ними. Нещодавно Кіровський райсуд затвердив ці угоди. Кожному призначено символічне покарання: п’ять років ізоляції від суспільства з трирічним випробуванням на волі.

Обвинувальний акт стосовно Аліма Ібрагімлі вже передано до Кіровського районного суду.

Віктор Іваненко, «УЦ».