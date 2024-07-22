«Спасибі, музико, тобі»

Під такою назвою днями в обласному Музеї мистецтв відбулася творча зустріч із нашою землячкою, заслуженою працівницею культури України, педагогинею і високопрофесійною музиканткою Валентиною Ревенко.

Зібрання було присвячене красномовному ювілею пані Валентини і пройшло у дружній творчій атмосфері. Попри аномальну спеку вітальня музею була вщент заповнена тими, хто знає, поважає і любить Валентину Григорівну за її людські та професійні якості. А вона, приймаючи вітання з днем народження та потопаючи в океані квітів, розповідала присутнім про основні щаблі свого професійного сходження та щиро дякувала тим, хто був з нею поруч – вчителям, колегам, учням.

Подарунком ювілярці стали чудові музичні номери у виконанні гурту «Анатомія стихій», піаніста і композитора Володимира Волошенка, піаністки і композиторки Катерини Соломєєвої-Кадигроб, піаністки Оксани Осадчук та інших. Їхні побажання та музика прекрасно доповнювали атмосферу свята.

Наостанок присутні висловили загальну мрію про здобуття миру, який би дозволив пані Валентині повернутися на терени рідного краю, де її так поважають і люблять.

Працівники і працівниці Музею мистецтв, окрім вдячності за подароване свято, щиро подякували Валентині Григорівні за передану до фондового зібрання музею колекцію дзвіночків, неповторних як в плані дизайну, так і дзвону, а також за картину Андрія Кадигроба «Літній пейзаж».