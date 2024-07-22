Свідки злочину

Минулого тижня в літературній вітальні обласного Музею мистецтв презентовано нову книгу «Україна: пекельний 22-й. Народний щоденник». Документальні свідчення про перші півроку російської агресії зібрали, обробили і оприлюднили Юлія Бережко-Камінська та Алла Багірова.

Ці авторки вже відомі багатьом письменникам Кіровоградщини як учасниці інших літературних проєктів. Таких, наприклад, як «Поезія без укриття» та «Весна озброєна». А для більш широкого кола коротко повідомимо. Юлія Бережко-Камінська – секретарка Національної Спілки письменників України, резидентка Instytut Literatury (Польща), поетеса, лауреатка всеукраїнських літературних премій. Алла Багірова – історикиня, керівниця медіа-центру «Територія реформ» ГО «Київський прес-клуб».

Юлія пережила російську окупацію в Бучі, Алла відчула «братську любов» у Ворзелі. Тому саме вони, переживши цей досвід, взяли на себе місію створити і видати книгу мемуарів про початок повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю. І в ній своїми історіями поділилися сотні людей.

Модератором заходу виступила голова обласної організації НСПУ Надія Гармазій, також учасниця названої збірки. Відкриваючи захід, вона наголосила: «Здається, якби за інших обставин, то такої книги, настільки різної за емоціями, настільки сильної, ми б і не мали. Така книга має бути у кожній домашній бібліотеці. Тому що вона для майбутнього. Для того, щоб це не зникло, не забулося і щоб через певний час після нашої перемоги ми не стали говорити про братні наративи».

Далі у форматі онлайн-конференції авторкині розповіли, як виник задум такої книги і як вони над нею працювали. Зокрема пані Юлія, розкриваючи мотиви та історію створення книги, сказала: «Ми розуміли, що багато важливої інформації не виходить назовні, вона лишається з нами. Ця книжка має дуже важливий історичний зріз, документальний зріз того, що сьогодні вже не повторити, тому що ми стали іншими. Власне, це стало поштовхом. Але це не є тим, що складає всю книгу. Вона насправді щоденник».

Окрім фактів та емоцій, книга містить багато різних матеріалів – фактів, віршів, реплік, нотаток, фотографій. Це авторські фотографії Олега Гриба (інформаційна агенція ITV), Юрія Вереса та Євгена Сосновського.

Можливо, ця книга буде потрібна і для судових рішень над ворогом. Маємо надію, що так і станеться.