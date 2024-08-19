«Мистецьке єднання»

Під такою назвою в обласному Музеї мистецтв відкрито виставку, присвячену 33-й річниці Незалежності України. Це черговий спільний проєкт, реалізований Кіровоградською обласною організацією НСХУ разом з музейниками.

Презентуючи цей проєкт, директорка означеного музею Тетяна Ткаченко наголосила: «Готуватися до виставок під час війни дуже важко. Важко не в плані фізичному, більше в плані моральному. Ми відкриваємо виставки протягом року до тих заходів, які створюють нашу історію. А виставка до Дня Незалежності – завжди унікальний продукт. Такі виставки формують наш світогляд. І головна мета тут – шлях до Перемоги».

Далі пані директорка привітала присутніх на відкритті виставки надзвичайників одного з місцевих підрозділів ДСНС. А голова обласної організації НСХУ Андрій Хворост подарував їм свою картину «Герої другого фронту», де зображені герої-рятувальники. Робота займає чільне місце в експозиції, тому вони отримають її після закінчення виставки.

В експозиції представлено 49 робіт. Це графіка, олійний живопис, скульптура, розписана гільза снаряду. Це різні стилі, жанри, техніки, художні композиційні рішення. Але все це поєднано однією ідеєю – об’єднати творчу спільноту та суспільство в єдиному протистоянні ворогу. Виставка мовою мистецтва відображає різні рефлексії на сучасну російсько-українську війну, які увійдуть в історію. Тут є цілий ряд портретів героїв цієї війни, які ціною власного життя захистили нас і відстояли незалежність нашої країни.

Дуже символічно промовляє в експозиції скульптура Лариси Кулініч «Господар». Вона нібито говорить: «Ми вистоїмо в цій боротьбі та повернемо усі окуповані території. Ми будемо почуватися господарями на всій території нашої незламної, багатої і на таланти, і на родючі землі України!»