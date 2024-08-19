«Права» за доступними цінами

Кіровоградська обласна прокуратура похвалилася завершенням досудового слідства у справі про зловживання при видачі водійських посвідчень. Як завжди, таємнича прокуратура не назвала ні автошколи, яка фігурує у матеріалах, ні прізвищ обвинувачених.

Як з’ясувала «УЦ», йдеться про навчально-курсовий комбінат «Аграрник», підпорядкований Кіровоградській обласній раді. Останніх три роки цим підприємством керує Олег Тарасенко, багатьом відомий як колишній начальник обласного управління ДАІ. Він очолив «Аграрник» у часи, коли головою обласної ради працював Сергій Шульга.

Обвинувачені у справі – Сергій Свистун та Сергій Качур. Свистун – начальник Новомиргородського навчального пункту комбінату «Аграрник». Качур – адміністратор регіонального сервісного центру МВС у Черкаській області. Якщо вірити повідомленню на сайті прокуратури, ці двоє «налагодили шлях легкого заробітку – на систематичній основі налагодили схему видачі водійських посвідчень. Кожне прийняття позитивного рішення щодо складання особами практичного іспиту та отримання посвідчення водія коштувало 12 тис. гривень».

Детальніше про це розповідається в ухвалі, постановленій Ленінським районним судом Кропивницького у червні нинішнього року, якою слідчому дано дозвіл на доступ до інформації оператора мобільного зв’язку про телефонні дзвінки працівників автошколи.

Згідно з документом, у січні 2024 року року така-то громадянка поскаржилася в поліцію на працівників нав­чально-курсового комбінату «Аграрник». За словами заявниці, там у неї вимагали 20 тисяч гривень за вплив на екзаменаційну комісію, якій мала скласти іспити. Якщо вірити жінці, їй було обіцяно, що у разі сплати цих грошей вона звільняється від клопоту проходити водійські курси, просто має прийти на іспити у територіальний сервісний центр МВС у Малій Висці.

У судовій ухвалі не вказується, заплатила вона чи ні. Мабуть, не заплатила, тому що, спробувавши у лютому скласти іспити, отримала «незадовільно». А в березні, перебуваючи в Новомиргороді, дізналася від знайомої, що працівники того самого «Аграрника» нібито шукають на Новомиргородщині людей, які провалили теоретичні іспити із знання правил дорожнього руху, і пропонують їм вирішення проблеми за 12 тисяч гривень. Охочих здобути таким чином «права» нібито організовано відправляли в Умань, де їх нібито зустрічав представник «Аграрника», щоб взяти гроші за вплив на екзаменаційну комісію.

На сайті Кіровоградської обласної прокуратури з цього приводу повідомлялося, що підозрюваних було затримано під час отримання грошей.

І от досудове слідство завершилося. Обвинувальний акт передано в Ленінський районний суд Кропивницького. Фігурантам інкримінують зловживання впливом. Підготовче засідання має відбутися 20 серпня.

І хоча Свистун і Кричун нині вважаються невинуватими, рекламний текст «Аграрника» у Facebook заграв новими фарбами: «Ми пропонуємо індивідуальний підхід до кожного учня, гнучкий графік занять, а також доступні ціни на навчання. Вирушайте на шлях до свободи за кермом разом з нами!»

Віктор Іваненко, «УЦ».