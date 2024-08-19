Швидко та результативно

Сім актуальних, вкрай важливих для життєдіяльності громади міста питань було винесено на XXIV засідання дев’ятої сесії Кропивницької міської ради. Всі були підтримані депутатами.

Зокрема, було внесено зміни до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік. Необхідно було врахувати в бюджеті міжбюджетні трансфери у сумі понад 58 мільйонів гривень. За інформацією начальниці фінансового управління Любові Бочкової, додаткові субвенції з місцевого бюджету будуть спрямовані на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб певних категорій.

Рішенням також залучається для фінансування видатків бюджету вільний залишок коштів, що склався станом на 1 січня 2024 року, у сумі один мільйон гривень на виконання заходів Міської програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2024-2026 роки та на підтримку сил безпеки і оборони.

На засіданні міська рада внесла також необхідні зміни до Комплекс­ної програми підтримки учасників АТО, ООС, бойових дій у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та членів їхніх сімей на 2023-2025 роки, до Програми капітального будівниц­тва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки, Міської програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2024-2026 роки та затвердила Програму ведення містобудівного кадастру Кропивницького Кіровоградської області на 2025-2027 роки.

Депутати затвердили Програму створення та використання зелених насаджень на території Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2027 роки. Її розробив департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради. Про неї депутатам доповів директор департаменту Олег Лунгол.

За словами чиновника, всього планується використати 32,7 мільйона гривень. Передбачається виконання завдань та заходів, які враховують видалення аварійних та незадовільних дерев, корчування пнів, підготовка місць для озеленення, висадження та утримання зелених насаджень протягом весняно-літнього періоду, взяття їх на баланс балансоутримувачем для подальшого утримання та догляду на території територіальної громади на об’єктах лісопарк «Сосновий», гай Десантників, сквер Першого Єлисаветградського трамвая, сквер Праведників народів світу, частина території парку Захисників правопорядку по вулиці Вокзальній, а також часткове озеленення вулиць Євгена Чикаленка, проспекту Університетського та інше.

Програма передбачає часткове озеленення вулиць зеленими насадженнями, стійкими до загазованості та запиленості. Пропозиції враховують посадковий матеріал хвойних, листяних порід дерев та чагарників розсадників із закритою кореневою системою Полтавської та Черкаської областей та лісових господарств Кіровоградської області, а також наявний посадковий матеріал дерев та кущів комунального підприємства «Благоустрій» Кропивницької міської ради.

– Враховуючи Закон України «Про благоустрій населених пунктів», де визначено, що на об’єктах благоустрою забороняється самовільно створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева та кущі, дані пропозиції пройдуть погодження балансоутримувачів комунікаційних мереж водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційних і кабельних електромереж, – уточнив Олег Лунгол.