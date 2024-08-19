Отаке воно Хейло

Боротьба з корупцією в Україні нагадує спортивну риболовлю: упіймали, показали всім і відпустили.

Пам’ятаєте легендарну фразу останнього адекватного російського топ-політика? «Ніколи такого не було, і ось знову». Так, знову і знову! Таке враження, що в український Кабмін керівників набирають виключно із клінічних ідіотів без сорому та совісті. Крадуть, беруть відкати та хабарі – і все це під час великої війни та за наявності в країні цілої купи правоохоронних органів, створених для непримиренної боротьби з корупцією, реформованого й відібраного за критеріями доброчесності суду та десятків антикорупційних громадських організацій, які фінансуються Україною та з-за кордону.

Ну гаразд, украв ти (у широкому сенсі) гроші, то сядь на них, затисни сідницями й не ворушись, поки не підеш з влади, так ні! Неодмінно треба підставитися, накупити елітних будинків та машин, показати всім свою крутість.

Мене завжди захоплюють жарти Всевишнього, ну не дарма ж він нагородив людину знаковим прізвищем, яке мало хоча б насторожити тих керівників, які поставили Олександра Хейла на хлібну посаду заступника міністра енергетики.

Що відомо: Вищий антикорупційний суд 12 серпня арештував заступника міністра енергетики з питань вугільної промисловості Олександра Хейла, давши йому можливість вийти на волю за умови внесення 25 млн гривень застави. Напередодні його затримали за хабар у розмірі пів мільйона доларів! Урядовця, звільненого з посади лише після затримання, звинувачують в отриманні хабара за дозвіл на вивезення дороговартісного та унікального гірничодобувного обладнання з підприємства «Селидіввугілля», яке розташоване в межах найгарячішого напрямку східного фронту – покровського – до шахт «Волиньвугілля».

Кошти мали передаватися п’ятьма частинами по $100 тис. Одного з чотирьох учасників оборудки затримали під час передачі третього траншу хабара.

А далі виділю кілька показових моментів.

Жадібність. Хейло – дуже не бідна людина, річна зарплата заступника міністра – близько мільйона. Його дружина пішла з посади судді з 2 мільйонами зарплати за рік. Нині має 200 тисяч пенсії щомісяця, ще й судилася за перерахунок.

Нахабство. Хейло відкрито вів переговори телефоном, просто під запис СБУ. Там такі перли – це треба слухати. Чого тільки варте: «міністр сьогодні їде до Харкова, може, там його десь підірвуть». Або «пів ляма треба брати, і все».

Інтуїція підказує, що 25 мільйонів застави Хейло сплатить і не скривиться. А дружина й адвокати намагатимуться знизити цю суму – шкода ж віддавати кровні гроші. Хоча вони явно не останні.

Буквально в ті ж дні НАБУ та САП повідомили керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку про підозру в незаконному збагаченні на 56 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. Виявляється, з 2020 по 2023 роки Кириленко став власником 21 об’єкта нерухомості та люксового авто, записавши все на родичів дружини.

З нажитого майна: сім квартир у Києві та Ужгороді загальною площею майже 700 квадратів, будинок понад 220 квадратів та дві земельні ділянки під Києвом, два гаражних бокси, шість машиномісць, три нежитлові приміщення площею понад 190 квадратів, автомобіль ВМW Х3.

Пам’ятаєте, «три магнітофони, три кінокамери закордонні, три портсигари вітчизняні, куртка замшева… три»?

Топ-чиновник нахабно не вказав нажите майно в жодній із декларацій за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

Уся ця інформація є у відкритих джерелах. Впевнений, вона вас не здивувала та не вразила. Писати про неї гидко, читати – бридко. Але, як завжди, є нюанс.

Із цими «хейлами» все ясно. Думаю, прізвище заступника міністра скоро стане ім’ям загальним, як свого часу увійшло в нашу мову слово «тітушки». Доведеться ексміністрові у такому разі брати прізвище дружини.

Але зараз мене хвилює зовсім інше. Хтось відповість за призначення хабарника на посаду? Міністр, прем’єр-міністр? І таке саме запитання – до тих, хто санкціонував ганебний тендер з відновлення дитячої лікарні «Охматдит»? Міністр Ляшко, може, треба вже піти до райполіклініки?

На мою думку, настав час видавати зарплату всім нашим борцям і борчиням з корупцією не гривнями, а патронами. У таких же кількостях.