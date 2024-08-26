І хто ж його найняв?

У перешкоджанні мобілізації підозрюють кропивничанина Сергія Б., який працює інженером в одному з обласних комунальних закладів. Нещодавно у Ленінському районному суді йому визначали запобіжний захід.

Ось про що йдеться в поданні слідчого, який попросив застосувати до підозрюваного домашній арешт з 20-ї години до 6-ї на два місяці. У травні нинішнього року Б. пристав на пропозицію невстановленої слідством особи адмініструвати Telegram-канал «Де роздають повістки? Кропивницький та область». До його обов’язків належало шукати в Інтернеті знімки й відеозаписи конфліктних ситуацій за участі представників ТЦК та публікувати їх у каналі, а також повідомляти користувачів про розташування поліцейських і військових патрулів. Як зазначається в поданні слідчого, Сергій Б., «усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою приховання своєї протиправної діяльності і уникнення встановленої законом відповідальності, змінив налаштування каналу таким чином, щоб повідомлення самознищувалися кожні 7 діб».

Викрили його на початку серпня. Слідчий дійшов висновку, що завдяки Сергію Б. якась кількість військовозобов’язаних уникла зустрічей з патрулями, не отримала повісток і ухилилася від виконання військового обов`язку.

Адвокатка, яка захищає Б., просила застосувати ще м’якший, ніж нічний домашній арешт, запобіжний захід – особисте зобов`язання. Підозрюваний підтримав думку захисниці. Казав, що вину визнає. Каявся.

Суд визнав пропозицію захисту резонною. Тепер Сергій Б. зобов’язаний прибувати до слідчого за першою вимогою, не відлучатися без його дозволу з міста, здати документи, які дають право на виїзд з України, утримуватися від спілкування із свідками в кримінальному провадженні. Ну, а вночі йому заборонено виходити з помешкання і без санкції суду – комендантська година ж. Так і живуть українці два з половиною роки. Крім тих, хто воює.