Таке наймення отримав новий поштовий випуск марок до 33-ї річниці Незалежності, погашення якого відбулося у стінах Кіровоградського обласного Музею мистецтв 23 серпня.

Його автор – колись київський і харківський, а нині івано-франківський художник, плакатист, театральний художник та діджітал-графік Микита Тітов. У блоці вісім марок, це справжні символи боротьби за Україну. Усі марки виконані у кольорах національного прапора та мають форму карти нашої держави. На зображеннях можна побачити весняні квіти, які, переплітаючись, створюють фразу «Все буде UA», а також матір, яка обіймає своє новонароджене дитя. Кожна деталь – це своєрідне нагадування про те, що навіть у найскладніші часи ми не втрачаємо віри й з оптимізмом дивимось у майбутнє.

Участь у церемонії спецпогашення взяли перший заступник голови Кіровоградської обласної ради Юрій Семенюк, заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Поліщук, директорка Кропивницького регіону АТ «Укрпошта» Тетяна Капустіна та заступниця директорки Музею мистецтв Ганна Осіпова.