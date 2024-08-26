«Пристрасне танго над прірвою диких світів»

З цього рядка зі збірки Тетяни Дробіної «Монологи» перед нами одразу постає динамічний, майже космогонічний, образ. Водночас він же розкриває характер поетки. І якщо ви знайдете і прочитаєте цей вірш до кінця, неодмінно побачите, що її емоційний досвід базується на справжній великій любові.

Захоплюватися літературою Тетяна почала ще у шкільні роки. Тоді ж були зроблені й перші спроби ліричного самовираження. Вже навчаючись на філологічному факультеті пед­університету імені Винниченка, вона відчула, що поезія – це «друге дихання», найкращий спосіб зрозуміти себе, розкрити свої почуття. Кожен її наступний вірш ставав своєрідним енергетичним згустком думки, яка народжується у слові, даруючи душі полегшення. Окрім поезії Тетяна дуже полюбляє фотографувати природу, саджати квіти, вишивати хрестиком.

Про це та про інші творчі моменти життя розповіла сама авторка та її друзі на презентації поетичної збірки «Монологи», що відбулася нещодавно у літературній вітальні обласного Музею мистецтв. Збірка вийшла друком у видавничій майстерні «Pantheon. Література та мистецтво» в липні нинішнього року. Вона має чотири розділи, у яких поетеса торкається тем, близьких кожному з нас, – любові, віри, самопізнання та війни. Той, хто читатиме книгу, обов’язково знайде для себе дещицю тепла і душевної гармонії, а може, і упізнає себе. Її поезія торкається глибин душі.

З дебютом літературну неофітку привітали голова обласної організації НСПУ Надія Гармазій, літераторка і видавчиня Аліна Шевченко, друзі та рідні Тетяни Дробіної, музейні працівниці.

Як зазначила поетеса Любов Єременко, її вірші про кохання дуже глибокі, а філософські – наповнені пошуком відповідей на найболючіші питання і молитовними зверненнями про захист до вищих сил. Також особливою енергетикою наповнені вірші про війну. Під час презентації прозвучала поезія, яку Тетяна присвятила своєму дядькові та однокласнику, котрі загинули, захищаючи нашу Україну.

Книга «Монологи» свідчить про народження нової гарної поетеси, яка під час презентації зазначила, що наступна книга, можливо, називатиметься «Діалоги».