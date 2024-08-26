Центр для безхатченків

У Кропивницькому, по вул. Олени Теліги, 75, працює міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб. Що це за заклад і хто може до нього звернутися?

Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб – це заклад соціального захисту, створений для виявлення та ведення обліку бездомних осіб, проведення соціальної роботи, у тому числі надання соціальних послуг. За інформацією департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради, фахівці центру виявляють бездомних осіб та ведуть їх облік і діагностування у них складних життєвих обставин, оцінюють потреби таких людей у соціальних послугах, а також за необхідності надають їх, видають посвідчення про взяття їх на облік. Якщо бездомній особі необхідний тимчасовий притулок, фахівці центру виявляють наявність вільних ліжко-місць у закладах соціального захисту. Ще одна функція соцпрацівників центру – представництво інтересів , тобто допомога в оформленні або відновленні документів, сприяння в реєстрації місця проживання або перебування, встановлення зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо.

Працівники центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, які безпосередньо надають соціальні послуги (фахівці із соціальної роботи, соціальні працівники), мають необхідний стаж роботи у соціальній сфері, систематично проходять навчальні курси, а також беруть участь у тренінгах, семінарах, зустрічах, конференціях, самостійно організовують вказані заходи.

Якщо виникла потреба в отриманні соціальних послуг, можна звернутися безпосередньо до центру, який знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Олени Теліги, буд. 75. На жаль, не можемо надати номер телефону, адже той номер, що є в інформації міськради, на момент нашої перевірки виявився недійсним. Якщо є можливість, можна звернутись за електрон­ною адресою: bezdomni@krmr.gov.ua

Також можна звертатися у «Прозорий офіс» ЦНАПу за адресою: м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, буд. 41/26, каб. 118, робоче місце N 71, з 8.00 до 12.00 з понеділка по п’ятницю; телефони: (0522) 30 89 26 (535, 536, 537, 538).