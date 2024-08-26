Золотий голос Олександрії

Гран-прі міжнародного конкурсу New York Starlights одержав тринадцятирічний олександрієць Данііл Реберт. У номінації «естрадний спів» вокаліст отримав найкращий результат – 100 балів зі 100. Це вже четверта міжнародна нагорода вищого рівня на рахунку талановитого олександрійця. Окрім нагороди, Данііл отримав особисту сторінку та промо на Алеї Зірок України.

З піснею «Посміхнися, доле» Ігоря Поклада та Михайла Ткача вокаліст брав участь у творчому проєкті «Роде мій ясний». Саме її обрали для New York Starlights. Експерти відзначили, що «робота дуже складна для виконання технічно і музично, вимагає високої виконавської майстерності. Дуже гарно прозвучав виступ a capella. Данііл виконав твір професійно, чисто, технічно, виразно, розкрив художній образ та сюжетний зміст».

Про шлях Данііла до перемог «УЦ» розповіла керівниця зразкового вокального ансамблю «Нові імена» Палацу культури «Світлопільський» Наталія Заболотнікова.

– Кілька років тому Данііл прийшов на відкритий урок нашого колективу. З цікавістю прослухав пісні вокалістів і вирішив сам заспівати. Це були всього чотири рядочки з опери, але я помітила його високу теситуру. Ми з дітворою схвалили його кандидатуру й запросили до себе.

Він дуже хороший хлопець. Займається в музичній школі по класу фортепіано, а в нас вокалом. Обдарований, відчуває музику, з ним легко працювати. Ставлю його і в ансамблі, і в дуети, і в соло. У Данііла розвинене почуття колективу, ансамблю, не залишається осторонь.

З піснею «Посміхнися, доле» ми довго працювали. Важливо, що вона йому сподобалася, і він її відчув. «Мінус» ми попросили записати в Київському національному університеті культури і мистецтв. Данііл впорався, виконання було вдалим. Як підтвердження – максимальна сума балів. Пишаємося нашим співаком і бажаємо нових перемог.

Ми також пишаємося. Вітаємо Данііла і Наталію Заболотнікову, яка нагороджена сертифікатом учасника творчої екосистеми та інноваційних освітніх і мистецьких програм та Подякою за професійну підготовку конкурсанта, креативність та внесок у розвиток культури, просування талантів у світі.