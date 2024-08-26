«Маяк незалежності»

Так називалася поетична благодійна вечірка, приурочена до Дня Державного прапора і Дня Незалежності України. Її ініціатором стала письменниця і видавчиня Аліна Шевченко, а місце гостинно надала Кафе-редакція на вулиці Тараса Карпи.

Там у товариському колі зібралися для спілкування юні та вже досвідчені поціновувачі красного слова. В основному ті, хто відзначився на сторінках журналу «Олександрійський маяк» та альманаху Luminous. Отже, саме з розповіді про їх зміст і роботу почалася ця зустріч.

Та, передусім, редакторка обох видань Аліна Шевченко наголосила: «Українці ми доти, доки бережемо і шануємо свої символи, говоримо рідною, творимо й працюємо тут і зараз». Далі вона зазначила, що журнал «Олександрійський маяк» побачив світ два роки тому і, попри різні обставини, періодично виходить чотири рази на рік. А голова обласної організації НСПУ та членкиня редакції Надія Гармазій так проаналізувала його роботу:

– Література і мистецтво часу війни є особливими. Але у нас є «Маяк» і є його чарівна зірочка, яка створює цей часопис. Можна було б закидати, що в Україні сьогодні є багато різних видань, що сьогодні іде війна і нам, зрештою, взагалі не до цих видань, що нам є чим зайнятися, а ми тут збираємося на якісь благодійні вечірки. Але це все не так, тому що рано чи пізно війна закінчиться, а оці всі речі, які створені нами, оці всі тексти – вони насправді акумулюють наш життєвий досвід часу війни. Тому я рада, що цей журнал є. Попри всі його слабкі вразливі місця, цей журнал сильний, адже він гуртує довкола себе небайдужих. Він не гуртує довкола себе людей випадкових. До нас приходять люди і йдуть. Але залишаються найкращі.

Тут уже багато різних цікавих розділів. Мені дуже приємно, що у цьому восьмому числі «Маяка» представлено дуже рясно світловодське літературне об’єднання «Літо», бо я там народилася і закінчила школу. Мені дуже приємно, що у кожному новому числі «Маяка» з’являється більше статей на тему літературознавства, з’являється більше перекладів. Тобто часопис зростає не кількісно, він зростає в інтелектуальну глиб. Він переростає себе вчорашнього і стає кращим.

Далі Надія Гармазій відкрила серію читань текстів авторами, які публікувалися в обох часописах. Серед них Ксенія Івашина, Тетяна Дробіна, Роман Любарський, Сергій Тузков, Вероніка Денисенко та Софія Стешакова. Останні три – представники молодої порості, яка тягнеться до вершин Літератури, до живого, образного і естетично вивіреного слова.

Родзинкою вечірки став розіграш подарункових сертифікатів та фотосесія у Anna Gillis.

Також за рахунок благодійних пожертв вдалося зібрати кошти, які спрямували для потреб ЗСУ волонтерці Мирославі із села Рацеве Чигиринської громади на реторт-пакети та пакети для вакууматора.