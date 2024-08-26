Медичний канабіс легалізовано

16 серпня в Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу. Лікарі тепер зможуть призначати пацієнтам ліки на його основі, але придбати їх можна буде лише за електронним рецептом. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я. Як це позначиться на здоров’ї хронічних хворих, кому їх можна буде призначати, ми розпитали давнього друга редакції, лікаря-онколога Кропивницького онкоцентру Андрія Гардашнікова, який протягом багатьох років виступав за легалізацію медичного канабісу.

– Андрію Леонідовичу, яке значення для медицини має прийняття закону про медичний канабіс?

– Це – рух медицини в правильному напрямку. Не можуть політики або поліція вказувати лікарям, чим можна лікувати пацієнтів, а чим – ні. Можна створювати механізми контролю обігу тих речовин, які держава вважає небезпечними, щоб не було незаконного обігу. А от повністю забороняти – це неправильно та нерозумно. Професійна медична спільнота має сама визначатися, коли та які речовини є оптимальними для лікування пацієнтів. Більшість розвинутих та цивілізованих країн прийшла до цього, ось нарешті, і Україна змогла прийти.

– Хто зможе отримувати допомогу? Які хворі?

– На жаль, ми тільки на початку шляху до лікування пацієнтів ліками з канабісу. Ще попереду організація всього процесу. У тому числі й поява інструкцій, рекомендацій, де будуть вказані показання та протипоказання, режими дозування, можливі побічні ефекти тощо. Поки ця речовина була безумовно забороненою для медичного застосування, всі інші потрібні механізми створювати було неможливим. За моїми очікуваннями ці ліки зможуть допомагати частині пацієнтів з нечутливими до традиційного лікування нудотою та блюванням, що спричинені хіміотерапією в онкології, також є перспектива бути корисними цим лікам в паліативній допомозі, в неврології. Не виключено, що своє значення ці ліки матимуть при лікуванні ПТСР (посттравматичного стресового розладу). Але є речі, які продовжують вивчатися в клінічних дослідженнях, які проводяться в світі, тому з рухом часу ми будемо отримувати нові дані щодо опцій, де є правильним застосовувати для лікування цю речовину.

– Чи не викликатиме вживання медичного канабісу звикання?

– Малоймовірно, потенціал ліків з канабісу викликати залежність вважається невеликим. Хоча це не дуже важливо. Медицина знає ліки, які можуть викликати залежність. І не тільки наркотичні. Є навіть ненаркотичні протисудомні препарати, які в певному відсотку випадків можуть викликати залежність. Для того і існує професійна спільнота, щоб знати про можливі побічні ефекти тих препаратів, які застосовуються для лікування, враховувати їх та у випадку виникнення побічних ефектів (у тому числі й залежності) вживати необхідних заходів до їх подолання. Нічого нового, власне. Так медицина живе та розвивається тисячі років.

– Як буде відбуватись призначення цих ліків?

– Так, як і інших підконтрольних лікарських засобів. Лікар призначає ліки, якщо бачить, що є медичні показання. Зараз наркотичні та психотропні лікарські засоби відпускаються в аптеці тільки за електронним рецептом (виключення – території, де ведуться активні бойові дії, там можна користуватися паперовим рецептом на наркотичні лікарські засоби). Ті аптеки, які мають спеціальну ліцензію на реалізацію наркотичних та психотропних препаратів, матимуть можливість відпускати ці ліки за відповідним рецептом. В разі, якщо стаціонарні лікувальні заклади будуть забезпеченими такими препаратами, тоді пацієнт зможе отримувати подібні ліки і в стаціонарі. Це вже питання фінансування, бо на даний час в Національному переліку лікарських засобів, ясна річ, ліків з канабісу немає. І навряд вони там швидко з’являться. І, відповідно, можливість безкоштовно отримати такі ліки в стаціонарі є вельми сумнівною.

– Чи не буде безконтрольного продажу медичного канабісу в аптеках?

– Наскільки мені відомо, безконтрольного продажу морфіну, трамадолу, фентанілу та інших наркотичних та психотропних препаратів в аптеках немає. Система державного контролю за обігом даних лікарських засобів є достатньо ефективною. То чому має з’явитися безконтрольний продаж ліків з канабісу в аптеках? Для цих ліків передбачено такий самий обіг, як для наркотичних та психотропних лікарських засобів. Переконаний, що безконтрольний продаж при таких умовах просто неможливий.

– Коли вже можна буде йти до лікаря по рецепт?

– Найголовніше питання, як на мене. Бо всі так нервували під час обговорення закону, думали, що наступного дня ледь не на кожній зупинці громадського транспорту буде масовий продаж трави… Це довгий та тривалий шлях. І непростий. Я вважаю, що пройдуть місяці, якщо не роки, поки буде створена вся система, приймуть всі необхідні підзаконні акти (постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства охорони здоров’я), поки буде організована для фармацевтичних фірм правова база, яка буде регламентувати створення цих ліків. Дуже сподіваюсь на появу адекватних протоколів та відповідних клінічних настанов. І дуже сподіваюсь, що ліки, про які ми говоримо, будуть доступними більшості громадян. Бо якщо можливість полікуватися буде коштувати десятки чи сотні тисяч гривень на місяць, тоді від легалізації медичного застосування канабісу толку буде небагато. Дозволити собі зможуть таке лікування одиниці. Словом, величезного свята після прийняття закону я не відчуваю, просто задоволений тим, що перший крок нарешті зроблено. Але попереду дуже багато тих кроків. І багато що залежить від того, наскільки розумно різні органи влади їх будуть робити. Сподіваюсь на краще.