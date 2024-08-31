Соціальна перукарня “Краса та гідність”

Запрошуємо мешканців і мешканок Кропивницького, котрим потрібні безкоштовні перукарські послуги, до соціальної перукарні, що діє у центрі міста.



Діє перукарня “Краса та гідність” на базі Кропивницького професійного ліцею сфери послуг і торгівлі (вул. В.Панченка, 26, це на площі Богдана Хмельницького) завдяки тому, що організація “Турбота” отримала грант від Управління Верховного Комісара з питань біженців ООН, і придбала необхідне обладнання.



Надають безкоштовні послуги клієнтам та клієнткам як учні та учениці ліцею, котрі таким чином отримують практичні професійні навички, так і викладачки ліцею та жінки з числа ВПО, котрі навчаються на курсі перукарської майстерності.



Якщо ви хочете відвідати соціальну перукарню, або передати цю інформацію тим, хто її потребує, будь ласка завітайте щочетверга та щоп’ятниці з 9.30 до 13.00 за адресою вул. В.Панченка, 26 (це приміщення Кропивницького професійного ліцею сфери послуг і торгівлі). Телефон для запису і довідок: 095 514 09 20. Сайт проєкту – https://krasatagidnist.minisite.ai/