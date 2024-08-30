Дізнатися про майбутній розмір пенсії дуже просто

Питання, яке найчастіше турбує майбутніх пенсіонерів, стосується саме розміру майбутньої пенсії. Відповідь на це питання наразі можна отримати як дистанційно (самостійно прорахувати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України), так і особисто (безпосередньо під час візиту до сервісного центру).

Дистанційно

На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) завдяки сервісу “Пенсійний калькулятор” за наявності кваліфікованого електронного підпису можна самостійно здійснити попередній розрахунок розміру пенсії. При проведенні розрахунку автоматично завантажуються дані для обчислення страхового стажу і заробітної плати, які наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Крім того, сервіс “Пенсійний калькулятор” надає можливість самостійного (ручного) внесення даних про відсутні періоди роботи із трудової книжки та інших документів, які можуть бути використані в розрахунку орієнтованого розміру пенсії та стажу в перспективі.

Програма автоматично підсумовує періоди трудової діяльності, визначає загальний страховий стаж і за результатами розрахунку на перегляд користувачу надається орієнтовний розмір майбутньої пенсії. Ці дані зберігаються в особистому кабінеті користувача вебпорталу та доступні для перегляду у будь-який час.

Особисто

Віднедавна здійснити попередній прогнозний розрахунок майбутньої пенсії можна і при особистому зверненні до сервісного центру. Прогнозований розрахунок здійснюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, електронній трудовій книжці та додатково наданих особою документів про страховий стаж та заробітну плату.

Важливо!

Попередній розрахунок розміру пенсії є прогнозованим. При визначенні розміру заробітної плати для обчислення пенсії використовується той показник середньої зарплати, який міг бути застосований при призначенні пенсії на дату звернення, а при обчисленні коефіцієнту страхового стажу враховується і умовний страховий стаж, який може набути заявник на момент досягнення пенсійного віку, індивідуальний коефіцієнт заробітної плати обчислюється на момент проведення розрахунку. Отже, даний розрахунок має лише інформативний характер. Попередньо розраховується лише вид пенсії ‒ “пенсія за віком”. Розрахунок проводиться відповідно до положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” в редакції, чинній на момент проведення розрахунку.

Лариса Прохоренко, заступниця начальника управління ‒ начальниця відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області