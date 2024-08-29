Як військовому отримати грошову допомогу при пораненні? Пояснюють експерти

У реаліях повномасштабної війни в Україні все актуальнішим є питання виплати за поранення військовослужбовцям. Про те, на яку грошову компенсацію розраховувати захисникам у разі поранення та як її отримати, розповідають експерти Юридичного Гончаренко центру.

Військовослужбовець, який зазнав поранення під час виконання бойового завдання, має можливість отримати кілька видів виплат:

виплата додаткової винагороди у розмірі 100 тисяч гривень;

одноразова грошова допомога від держави;

грошове забезпечення військового.

Як отримати одноразову грошову допомогу від держави

Одноразова грошова допомога військовослужбовцям призначається і виплачується у таких випадках:

встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання обов’язків військової служби;

встановлення інвалідності, яка настала внаслідок захворювання або нещасного випадку під час проходження військової служби.

Розмір такої одноразової грошової допомоги залежить від встановленої групи інвалідності. Загалом він становить від 250 до 400-кратного прожиткового мінімуму в разі виконання військового обов’язку та від 70 до 120-кратного прожиткового мінімуму – в разі проходження військової служби.

100 тисяч за поранення: як отримати

Виплата військовому, який зазнав поранення, виплачується за час перебування на стаціонарному лікуванні, навіть якщо особа лікується за кордоном або є у відпустці в разі тяжкого поранення. Підставою для цієї виплати є довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва). При цьому обов’язковим є висновок або постанова ВЛК.

«Втім деякі військові частини часто відмовляються виплачувати 100000 грн за час лікування, якщо поранення спочатку було визнане легким, а потім було перекваліфіковане на тяжке. У цьому випадку військова частина, незважаючи на висновок ВЛК про придатність (де написано, що поранення є тяжким), просить довести, що у конкретний проміжок часу це поранення було визнане тяжким, чим по суті порушує постанову КМУ № 168», — коментує директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Легкість або тяжкість поранення встановлюється Класифікатором розподілу травм за ступенем тяжкості, затвердженого наказом МОЗ України від 04.07.2007 № 370 та вказується у висновку лікарні про ступінь тяжкості травми.

На підставі цього висновку ВЛК видає довідку військово-лікарської комісії, форма якої встановлюється у Додатку 4 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402 та у якій вказується ступінь тяжкості поранення.

Важливим моментом є те, що встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК, а належить саме до повноважень лікарень (ЛКК), де лікуються військовослужбовці.

Якщо у постанові ВЛК ступінь тяжкості поранення (травми), на думку військовослужбовця, зазначено неправильно – оскаржити такий висновок можна за алгоритмом:

написати рапорт до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми; командир скеровує бійця на лікарсько-експертну комісію (ЛКК) ЛКК ухвалює рішення.

«Але на практиці сумнівною є ситуація, коли частина буде розглядати рапорт про зміну ступеня тяжкості травми. Тому краще звертатися до лікарень, де військовослужбовець лікувався задля видачі висновку про ступінь тяжкості травми», – додають юристи.

За потреби оскаржити відмову в наданні цих гарантій військовослужбовці та учасники бойових дій можуть також звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.