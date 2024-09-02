«Нас поріднило горе»

Цей забіг – не фізкультурний, не оздоровчий захід і зовсім не розвага. Це – акція людей, яких поріднили тяжкі особисті втрати. У ній раз у рік цієї пори по всій країні беруть участь родичі та близькі військових, загиблих у війні з росією. І щоразу – все більше учасників забігу.

На Кіровоградщині цьогоріч акція «Шаную воїнів, біжу за героїв України» відбулася 31 серпня і вивела на вулиці близько восьмисот людей з прапорами, у футболках із прізвищами та портретами загиблих героїв. До родичів долучилися військовослужбовці, школярі, інша громадськість. У Кропивницькому захід почався хвилиною мовчання на Фортечних Валах. Завершився на площі Героїв Майдану, де учасники забігу пов’язали синьо-жовті стрічки на Дзвони пам’яті, які їм передали батьки загиблих героїв.

– За мого Максима бігли нацгвардійці з 21-ї бригади, – розповіла кропивничанка Олена Дивульська. – Вони тримали прапор з його зображенням. Я в той час була на Далекосхідному, на панахиді. Щотижня провідую Максима.

Максим Дивульський прожив коротке, але яскраве життя. Змалку любив тварин, вивчився на ветеринара, але за спеціальністю працював недовго – пішов на військову службу за контрактом. 2020 року брав участь в АТО. Повернувся з відзнакою і в статусі учасника бойових дій. Велика війна застала його в 15-му окремому полку Національної гвардії України. За словами побратимів, воював уміло. 18 квітня 2023 року загинув 23-річним на Луганщині.

Напередодні забігу відзначався День пам’яті захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. На Далекосхідному й Рівненському кладовищах Кропивницького відбулися богослужіння, а на головній площі – вручення нагород.

Орден «За мужність» III ступеня, яким посмертно нагороджено лейтенанта поліції Ігоря Місюню, отримали його дружина і син. Президентську відзнаку «За оборону України», якою посмертно нагороджено сержанта поліції Ігоря Качура, вручено батькам. За громадську роботу грамоту обласної ради отримала Валентина Чухряєва з ГО «Єдина родина Кропивниччини». Її син, Андрій Чухряєв, захищав Україну з 2014-го, загинув на початку великої війни. Марину Безкровну з тієї ж ГО – її покійний чоловік Олег Безкровний теж мужньо боронив Україну – удостоєно подяки обласної ради. Відзнаки «Орден матері бійця» отримали Олена Дивульська та Олена Височина. Як і Максим Дивульський, Вадим Височин загинув молодим, у 23 роки, але набагато раніше – 2015-го. Їхні матері тепер – волонтерки.

– Нас усіх поріднило горе, – каже Олена Дивульська про ГО «Єдина родина Кропивниччини». – Сподіваюся, страшні втрати, яких ми зазнали, – не марні. Віримо: Україна вистоїть.