Наші вистави – наш творчий фронт!

З 18 по 21 вересня 2024 року в Кіровоградському академічному обласному театрі ляльок відбудеться V Відкритий фестиваль театрального мистецтва«Scene–Fest».

Він приурочений 85-й річниці утворення Кіровоградської області та 85-й річниці заснування Кіровоградського академічного обласного театру ляльок.

Фестиваль проводиться з метою популяризації кращих досягнень театрального лялькового мистецтва, розширення уяви глядача про можливості даного виду театру, підвищення статусу мистецтва театру ляльок в суспільстві та його особливий позитивний вплив на різновікові аудиторії глядачів, на підтримку ментального здоров’я глядачів під час воєнного стану в країні.

В рамках проведення фестивалю відбудеться Баркемпз актуальних питань театральної діяльності «Театр ляльок під час війни. Виклики та перспективи», в якому візьмуть участь досвідчені фахівці театрів – учасників фестивалю, їх керівники, режисери, художники-постановники, актори.

Афіша фестивалю «Scene-Fest»має інформацію про учасників та їх репертуар, заходи, які передбачено провести в рамках фестивалю.