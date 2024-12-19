Дітей з Кропивницького запрошують створити новорічні листівки для захисників та захисниць: деталі

У Кропивницькому дітей закликають створювати новорічні листівки для захисників та захисниць. За це їм даруватимуть подарунки. Ініціативу проводять в місцевому освітньо-культурному Гончаренко центрі.

За словами організаторів, ця акція — можливість висловити подяку тим, хто щодня стоїть на захисті нашої країни.

≠Ми хочемо, щоб діти зрозуміли, як важливо ділитися теплом із тими, хто цього найбільше потребує. Їхні малюнки будуть важливим символом підтримки, і зможуть підняти бойовий дух наших захисників і захисниць», — зазначають організатори.

До участі запрошуються діти віком від 2 до 15 років. Малюнки можна приносити до Гончаренко центру за адресою: вул. Велика Перспективна, 4а (другий поверх, біля фабрики «Зорянка», поруч із Ангелом). Хаб працює з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 17:00.

За участь у створенні листівок на дітей чекають приємні подарунки:

Сертифікат на безкоштовне відвідування дитячо-розважального центру «PORTAL PARK».

Український журнал «Равлик», який принесе ще більше цікавих історій у дитячий світ.

Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього. Важлива складова проєкту – платформа Гончаренко Центр. Online, що пропонує безкоштовні уроки англійської для всіх охочих.