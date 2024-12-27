Про заходи для уникнення / упередження травмування робітників взимку

Мета кожного інженера з охорони праці є тісна співпраця з працівниками та керівниками з питань дотримання правил безпеки при виконанні робіт на відкритому повітрі взимку. Працівникам, робочий день яких проходить на вулиці, особливо потрібно остерігатися холоду. Під час роботи вони стикаються одразу з декількома небезпечними факторам ‒ це низька температура та слизька поверхня.

Якщо говорити про обмороження / замерзання, то вони можливі навіть при плюсовій температурі повітря. Обмороженню сприяють різкі, часті коливання температури, висока вологість повітря, вітер, а також вологі, тісні одяг та взуття, що викликає збільшення тепловіддачі організму і порушення нормального кровообігу. Обмороженню сприяє: нерухоме положення, втома, голод, крововтрата та поранення.

Виникає питання, як уникнути або упередити обмороження?

Необхідно діяти наступним чином: не допускати намокання ніг, одяг і взуття повинні бути цілими, сухими, час від часу необхідно активно рухатися (ходити / бігати), вживати гарячу їжу та чай.

За низьких температур обмороження може статися від дотику голими руками до металевих частин машин, механізмів, приладів та інструментів. Щоб уникнути цього, роботи слід виконувати в рукавицях, та іншими засобами індивідуального захисту, які повинен забезпечити роботодавець.

Роботодавець має забезпечити:

проведення медичних оглядів працівників, які працюють у морозну погоду;

проведення позапланових інструктажів з питань охорони праці з водіями транспортних засобів щодо особливої пильності та дотриманням усіх правил дорожнього руху в зимовий період.

Крім того, автомобілі, трактори та інші самохідні машини, призначені для використання в зимових умовах, повинні мати утеплену кабіну, справну систему обігріву та бути обладнані системою запуску двигуна з кабіни; на підприємствах мають бути пристрої для підігріву води, мастила, полегшення запуску двигуна. Підігрів двигуна та інших частин автомобіля, трактора паяльною лампою і відкритим вогнем заборонено. Водіям, трактористам, вантажникам та іншим особам під час стоянки заборонено відпочивати або спати в кабіні, салоні при працюючому двигуні; для виконання робіт далеко від населених пунктів та проїжджих доріг за температури нижче -20°С, а також під час хуртовини та снігопаду необхідно направляти одночасно не менше двох трактористів. Перед виїздом автомобілі повинні бути повністю заправлені пальним. За поверненням автомобілів на місце стоянки повинні стежити відповідальні особи. У випадку затримки з поверненням автомобілів, вони зобов’язані з’ясувати причину і вжити заходи для надання допомоги.

З урахуванням конкретних умов (малонаселена місцевість, погані погодні та дорожні умови) водії та інші особи повинні вміти надавати першу долікарську допомогу в разі обмороження. Під час експлуатації автомобілів в умовах ожеледиці потрібно забезпечити їх ланцюгами, засобами укриття, утепленням двигуна з боку радіатора та іншими подібними пристосуваннями.

Впровадження цих заходів безпеки матиме позитивний вплив на профілактику виробничого травматизму та допоможе зберегти здоров’я працівників під час трудової діяльності в зимовий період.

Ольга ЯНЧУК, заступниця начальника управління – начальниця відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області