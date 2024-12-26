Як отримати податкову знижку на навчання? Пояснюють експерти

До 31 грудня українці можуть оформити податкову знижку на навчання, звернувшись до територіальних органів Державної податкової служби або офісів великих платників податків ДПС. Про те, як оформити знижку та які документи для цього потрібні, пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

В Україні оформити податкову знижку може сам студент або член його сім’ї першого ступеня спорідненості, тобто мати, батько, дружина/чоловік. Відшкодувати можна витрати на оплату навчання у дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

Хто може скористатися знижкою?

Повернути частину коштів за навчання можуть студенти та їх рідні, які здобувають освіту на контрактній основі. Розмір знижки становить 18 % від вартості навчання. При цьому враховуються фактичні витрати, понесені у минулому році.

Як отримати податкову знижку на навчання?

Податкову знижку можна оформлювати до 31 грудня року, який слідує звітному. Тому виходить, що до 31 грудня 2024 року можна подавати заяву на відшкодування плати за навчання за 2023 рік.

Для оформлення податкової знижки необхідно підготувати такі документи:

копію паспорта;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);

копію договору з навчальним закладом;

довідку про заробітну плату із зазначенням сплачених податків за формою №3;

копію квитанцій, платіжних доручень або чеків за навчання;

документи, що підтверджують ступінь споріднення (за необхідності).

Всі ці документи можна подавати особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) на адресу територіальних органів Державної податкової служби України або на адресу офісу великих платників податків ДПС.

«Далі цю заяву розглядають протягом 60 календарних днів після подачі. Після схвалення гроші надійдуть на ваш рахунок або прийдуть поштою за адресою, яку ви вказали, протягом 60 днів», — коментує директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Для отримання консультацій щодо цієї послуги можна звертатися до Контакт-центру Державної податкової служби України за номером 0-800-501-007. Консультації також надають у Контакт-центрі безоплатної правничої допомоги за номером 0-800-213-103