Яка відповідальність за нелегальний зруб ялинки в лісі

Бажання мати ялинку вдома не повинно призводити до порушення закону. Та й придбання легальної ялинки, яка виросла у спеціальних лісгоспах, може обійтися дешевше, ніж штраф. Юристи системи надання безоплатної правничої допомоги розповіли, яка відповідальність передбачена за незаконну вирубку дерев.

Якщо незаконно зрубати ялинку в лісі

Можна отримати штраф 510–1020 грн. А якщо людину вже не вперше за рік штрафують за незаконну вирубку будь-яких дерев у лісі, то 1020–1530 грн.

Для посадових осіб штраф передбачено більший — 2550–5100 грн.

Якщо зрубати ялинку в межах населеного пункту

Для звичайних людей передбачено 170–510 грн штрафу, для посадової особи або підприємця – 510–850 грн.

Коли може настати кримінальна відповідальність

Якщо завдати лісу істотної шкоди. Істотною шкода стає, якщо збитки перевищують 340 грн. КМУ затверджені такси для обчислення розміру шкоди, яку заподіяно лісу чи заповідним зонам. Розмір цієї такси збільшується за збільшення діаметра дерева.

Отже, за істотну шкоду лісу передбачено штраф 17–25,5 тис. грн або пробаційний нагляд на строк до 3 років, або обмеження чи позбавленням волі на той самий строк.

Якщо такі дії вчинені повторно чи групою осіб – обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Вирубка дерев у заповідниках або на територіях природно-заповідного фонду караються штрафом від 2,55 до 34 тис. грн або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Як перевірити, чи ялинка легальна

Напередодні свят місцева влада повідомляє місця, де офіційно дозволено продаж ялинок.

Усі ялинки, сосни та смереки там повинні бути чиповані або містити етикетки з інформацією про лісове господарство та дерево.

Як звернутися до системи надання безоплатної правничої допомоги

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/