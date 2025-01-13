Інтерну інкримінують наругу над померлою

Ще зовсім недавно більшість кропивничан нічого не чула про інтерна Олександра Закладного, хоча його батько, отоларинголог Віктор Закладний, – відома в місті постать. З минулого тижня про Закладних говорять усі – як їхні пацієнти, так і ті, хто ніколи не мав проблем з вухами, горлом та носом. Привід – кримінальна справа, в якій фігурує Закладний-молодший.

У реєстрі судових рішень опубліковано декілька ухвал, які дають уявлення про це розслідування. Згідно із цими документами, 18 жовтня минулого року в поліцію звернулася кропивничанка Тетяна із заявою про зникнення 24-річної подруги Анни, з якою проживала в одному помешканні. За словами Тетяни, 16 жовтня Анна не повернулася з роботи в ресторані і сказала їй телефоном, що перебуває у свого хлопця, Закладного. Також Тетяна розповіла поліцейським, що 17 жовтня Анна уже не відповідала на дзвінки, а Закладний телефоном сказав їй, Тетяні, що близько 23-ї години напередодні відвіз Анну своїм Renault Duster додому і висадив біля під’їзду. Поліціянти допитали Закладного як свідка. Той розповів, що у лютому 2024 року розірвав стосунки з Анною, вона намагалася їх відновити, він погодився, зустрічалися разів із п’ять. За словами Закладного, 16 жовтня увечері він забрав Анну з роботи, разом скупилися в магазині, після чого відвіз її додому і залишив біля під’їзду. Якщо вірити Закладному, він не помітив, куди вона вирушила, вийшовши з авто.

20 жовтня водолази знайшли в кар’єрі поблизу села Цибулевого Кропивницького району «підозрілий предмет, замотаний в картонний папір, всередині якого знаходився труп жіночої статі». Слідчо-оперативна група встановила особу загиблої. Нею виявилася зникла Анна. «В ході огляду трупа видимих тілесних ушкоджень не виявлено», – зазначається в судовій ухвалі.

20 жовтня поліція обшукала помешкання Закладного і вилучила деякі речі, зокрема й жіноче взуття, недопалки, простирадло, пляшку із сухим вином, шматок мотузки та «паперовий згорток з речовиною рослинного походження у подрібненому стані». 23 жовтня слідчий суддя Кіровського суду наклав арешт на ці речові докази. Поліція клопотала й про арешт належного Закладному Renault Duster, але суд не побачив у цьому потреби. Мовляв, нікуди машина не дінеться, а Закладний не перешкоджав її огляду.

25 жовтня Закладному вручили повідомлення про підозру в нарузі над тілом померлої людини. Згідно з документом, усе було так: 17 жовтня вранці Закладний, виявивши у своєму ліжку Анну мертвою, обмотав тіло простирадлом, загорнув у картон, обв’язав скотчем, а увечері відвіз машиною у безлюдну місцину поблизу Цибулевого, де, «продовжуючи нехтувати моральними засадами суспільства в частині поваги до померлих», вкинув у кар’єр, затоплений водою.

Очевидно, це і є версія, якої дотримується Закладний. Хоча на початку розслідування розповідав поліції, що уявлення не має, куди поділася подруга.

30 грудня слідчий суддя Кіровського районного суду розглянув клопотання поліції про застосування до Закладного, підозрюваного в нарузі над тілом померлої, цілодобового домашнього арешту. Закладний не погоджувався, бо йому «треба працювати». Суд заборонив йому виходити з помешкання з двадцятої години до шостої.

Тетяна заявила засобам масової інформації, що справу намагаються сфальсифікувати в інтересах Закладного. Їй начебто сказали в поліції, що Анна померла від передозування метадоном. Тетяна стверджує, що Анна не вживала наркотиків.