Хто має право на відстрочку від мобілізації з 1 лютого: роз’яснення від експертів

Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації до 9 травня 2025 року. Однак у лютому окремі категорії військовозобов’язаних можуть втратити право на відстрочку, якщо не будуть виконані певні вимоги законодавства. Про те, хто має право на відстрочку від мобілізації, на яких умовах вона надається, та які зміни можуть вплинути на її отримання розповідають експерти Юридичного Гончаренко центру.

Хто має право на відстрочку від мобілізації?

Згідно із Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (стаття 23), відстрочка надається таким категоріям військовозобов’язаних:

особам з інвалідністю будь-якої групи;

тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я (відповідно до висновку військово-лікарської комісії);

військовозобов’язаним, які доглядають близьких родичів із інвалідністю (1-ї або 2-ї групи, в окремих випадках – 3-ї групи) чи літніх осіб, якщо відсутні інші родичі, здатні здійснювати догляд;

багатодітним батькам (троє і більше дітей віком до 18 років), за умови відсутності заборгованості з аліментів;

особам, чиї близькі родичі загинули, брали участь у бойових діях або визнані зниклими безвісти під час воєнного стану чи антитерористичної операції.

Також відстрочка передбачена для студентів, які здобувають освіту на рівень вищу за вже наявну, а також педагогів і науковців, які працюють щонайменше на 3/4 ставки.

Відстрочка для працівників критично важливих підприємств

Важливим аспектом є право на відстрочку для військовозобов’язаних, які працюють на підприємствах, визнаних критично важливими для економіки та безпеки держави. Відповідно до постанови Кабміну №1332 від 22 листопада 2024 року, такі підприємства мають підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року.

«До 28 лютого діє перехідний період, упродовж якого компанії повинні переоформити бронювання своїх працівників за новими правилами. В іншому випадку відстрочки, видані раніше, втратять чинність», — пояснює директор юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Як отримати або продовжити відстрочку?

Для отримання відстрочки військовозобов’язаний має звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК і СП), подати заяву та додати документи, що підтверджують право на відстрочку (завірені копії). У деяких випадках (наприклад, для студентів чи багатодітних батьків) відстрочку можна оформити через мобільний додаток «Резерв+».

Варто пам’ятати, що відстрочка не є безстроковою. Її необхідно своєчасно подовжувати. Перевірити чинність відстрочки також можна за допомогою додатка «Резерв+».

За потреби оскаржити відмову в наданні цих гарантій військовозобов’язані можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.