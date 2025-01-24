Причини припинення виплати житлової субсидії

Станом на 01 січня 2025 року житлові субсидії отримують 62,1 тис. домогосподарств Кіровоградщини.

Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області закликає отримувачів житлової субсидії звернути увагу на такий важливий момент як припинення її виплати.

Тож, виплата раніше призначеної житлової субсидії припиняється, якщо:

припинено надання житлово-комунальної послуги (послуг);

особа не виконує зобов’язання за договором про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг;

у заяві та / або декларації заявник вказав недостовірні дані, які впливають на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру, на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;

особа не повідомила про обставини / зміни, які впливають на визначення права (зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств; зміни соціального статусу членів домогосподарства; зміни у складі сім’ї члена домогосподарства; зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання; зміни управителя, виконавця комунальних послуг (крім випадків, коли інформація про зміну надається виконавцем послуги), створення об’єднання) протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення;

виникли обставини, що унеможливлюють надання житлової субсидії, зокрема в разі переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення (будинок), іншу місцевість, у разі смерті одинокої особи;

субсидіант звернувся із заявою про припинення її надання;

плата за житлово-комунальні послуги, витрати на управління багатоквартирним будинком, витрати на комунальні послуги або витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в такому будинку відповідно до договору, нормативно-правового або розпорядчого акта здійснюється третьою особою за її рахунок або виконавчим органом за рахунок коштів місцевого бюджету;

заявник не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання або не сплачує суми до повернення.

Крім того, виплата субсидії припиняється (з наступного місяця після виявлення обставин, які впливають на її отримання, якщо інше не передбачено заявою) на підставі рекомендацій Міністерства фінансів України, які отримані відповідно до Закону України “Про верифікацію та моніторинг державних виплат”.

Що стосується надміру виплачених сум (переплати), то сума надміру виплаченої житлової субсидії повертається громадянином на рахунок Пенсійного фонду України. У разі призначення житлової субсидії особі на наступний період уповноважений орган може утримувати суму надміру виплаченої житлової субсидії під час виплати щомісячних сум субсидій шляхом їх зменшення не більш як 20 відсотків.

Якщо отримувач відмовляється добровільно повертати суму надміру виплаченої житлової субсидії ‒ питання про її примусове стягнення вирішується у судовому порядку.

Для уникнення подібної ситуації з виплатою житлової субсидії радимо субсидіантам дотримуватись трьох важливих правил:

Вчасно повідомляти органи Пенсійного фонду України про зміни / обставини, які впливають на право отримувати виплату. Відстежувати інформацію про стан призначення та розмір житлової субсидії можна дистанційно ‒ через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, у розділі “Моя субсидія”. Дотримуватись інформаційної безпеки, тобто користуватись офіційною інформацією, яка стосується пенсійного та соціального забезпечення.

Наталія КОПАЧ, начальниця управління з питань виплат Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській област