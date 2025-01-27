Скористатися правом на захист

Внутрішньо переміщені особи, які належать до вразливих категорій населення, а також українці, які повернулися до свого постійного місця проживання, можуть отримати фінансову допомогу від управління комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців. Право на допомогу мають і громадяни, житло яких пошкоджене внаслідок російських обстрілів, у тому числі жителі Кіровоградщини.

Мова йде про одноразову фінансову допомогу в розмірі 10 тисяч 800 гривень на одного члена родини. Збір інформації для виплати проводить благодійний фонд «Право на захист». Регіональна програмна координаторка фонду Валентина Яремчук повідомила «Суспільному», що з початку повномасштабного вторгнення допомогу від ООН на Кіровоградщині отримали понад 50 тисяч людей – переселенців та місцевих.

Про алгоритм дій громадян, що мають право на допомогу, відповідальність ООН та роботу благодійного фонду пані Валентина детально розповіла «УЦ»:

– Жителі Кіровоградської області, майно яких пошкоджено внаслідок ворожих обстрілів, отримують допомогу, про яку йдеться, не перший рік. Були мешканці Богданівки, Світловодська, Кропивницького, Олександрівської громади.

Як ми знаходимо контакт з такими людьми. При обласній військовій адміністрації працює група, яка комунікує з усіма міжнародними партнерами. Коли трапляється якась ситуація, представники влади звертаються до партнерів з певним кейсом, питають, хто і чим може допомогти в конкретному випадку. Ми зі свого боку комунікуємо з органами місцевого самоврядування, вони про нас знають і, коли щось трапляється, – повідомляють. Часто буває, що міжнародні організації, які є нашими донорами, доводять до нас, що є звернення від громад або громадян.

Що стосується внутрішньо переміщених осіб, певні категорії яких також мають право на отримання 10800 гривень (одинокі батьки, люди старші 55 років та з інвалідністю. – Ред.), коли вони в ЦНАПі отримують довідку ВПО, їм мають повідомити про можливість отримати допомогу. Органи місцевого самоврядування в районах також розповідають про це і рекомендують звернутися в наш офіс у Кропивницькому. Якщо переїхала велика кількість людей, як під час евакуації, тоді ми їдемо у громаду – так простіше.

Офіс фонду у Кропивницькому знаходиться на вулиці Пашутінській, 31а.