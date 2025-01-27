Графіка, яка гармонізує і виховує

Днями Олександрійський міський музейний центр імені Худякової презентував персональну виставку заслуженого художника України, викладача місцевої дитячої художньої школи Олександра Охапкіна. Її назва проста і зрозуміла – «Графіка».

Як відомо, творчість Олександра Ігоровича проявляє себе у різних жанрах – натюрморту, пейзажу, портрету, авторської ікони. Його роботи експонувалися на багатьох виставках, як в Україні, так і за кордоном. Вони зберігаються у фондах Спілки художників України, приватних збірках Німеччини, Франції, США, Канади, Польщі, Італії та інших країн. У складі «Мистецького спецназу» в проєкті «Дивосвіт України» картини О. Охапкіна неодноразово були в зоні АТО. Його ікони також прикрашають українські церкви, зокрема, церкву Святого Володимира в Парижі та собор Святого Юра у Львові, київську церкву Святого Миколая на Аскольдовій могилі, церкви Олександрії та Кропивницького. А ще він займається ілюстраторською роботою, співпрацював з видавництвом імені Олени Теліги.

В експозиції «Графіка» представлено близько 20 картин художника, виконаних у різних техніках. Ця виставка знову підтвердила: твори митця приваблюють щирістю, безпосередністю авторського світосприйняття, закладеною в них любов’ю до рідного краю і традицій українського народу. На її відкритті заступниця міського голови Олександрії Ірина Чемерис наголосила: «Виставки талановитих людей спонукають нас вірити в краще, жити, черпати натхнення і робити добро. У своїх художніх творах Олександр Ігорович вміє, як ніхто, розкрити і показати справжню українську душу. Як художник він вклав у наше місто дуже багато своєї праці, творчості і частину свого серця. Завдячуючи йому Олександрію знають і в Україні, і далеко за її межами».

Нагадаємо, марка «Під покровом Богородиці» авторства Олександра Охапкіна стала переможцем конкурсу на кращу марку 2024 року від Укрпошти. А роком раніше він створив (а Укрпошта ввела в обіг) поштовий блок «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу».