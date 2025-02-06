Охорона праці: навчання та перевірка ‒ важливі аспекти робочого процесу

Нагадуємо, що працівники під час прийняття на роботу та в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії. До того ж, відповідальність за організацію / здійснення інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця.

Мета подібних заходів: недопущення виробничого травматизму та безпечного виконання посадових обов’язків працівниками.

Типовим положенням про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 (далі – Типове положення), визначено порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і професійного навчання.

Які категорії працівників повинні проходити навчання та перевірку знань, їх періодичність? Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

Перед перевіркою знань з питань охорони праці на підприємстві для працівників організується навчання: лекції, семінари та консультації.

Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

Працівникам, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці на своєму підприємстві, видача посвідчень є обов’язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки. Якщо результат перевірки знань ‒ незадовільний з питань охорони праці, то працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань.

УВАГА! Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

Ольга ЯНЧУК, заступниця начальника управління – начальниця відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області