Цьогоріч школи по всій Україні отримають 600 нових автобусів – нардеп Олена Шуляк

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Нові автобуси та гаряче харчування: що очікує школи у 2025 році

Понад 600 автобусів цьогоріч отримають школи по всій Україні, що загалом дасть змогу підвозити понад 30 тисяч учнів. Закуповуватимуть транспорт у співфінансуванні з громадами – для цього держава виділяє 1,6 млрд грн у 2025 році.

Про це заявила голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

“Навіть у час війни держава продовжує дбати про нормальне та стабільне функціонування більшості сфер життя суспільства. Особливо це стосується освіти – її якості, доступності та комфортності для дітей. На цей напрям виділено мільярди гривень у 2025 році. Партія “Слуга Народу” на центральному рівні в парламенті, наші фракції в місцевих радах по всій країні завжди підтримували та будуть підтримувати всі рішення, що стосуються покращення навчального процесу”, – наголошує Олена Шуляк.

Вона також зазначає, що цього року учні 1-4 класів продовжать отримувати безкоштовне гаряче харчування. Для цього держава виділяє щонайменше 2,8 млрд грн.

“Харчування українських школярів має бути на найвищому рівні, оскільки якісна їжа сьогодні є запорукою здорового майбутнього наших дітей. Саме тому для Президента Володимира Зеленського, Першої леді Олени Зеленської, всієї команди влади, зокрема й партії “Слуга Народу”, цей напрямок залишається в фокусі уваги. Якщо раніше гарячі обіди переважно мали лише учні-пільговики, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів, то тепер же, починаючи із жовтня минулого року, держава гарантує гаряче харчування для всіх учнів початкових класів”, – говорить нардеп.

Водночас держава шукає можливостей, щоб дати гаряче харчування для всіх школярів – як початкових, так середніх і старших класів. І партія “Слуга Народу” буде працювати над тим, що це сталося якомога швидше.

Нагадаємо, раніше голова партії “Слуга Народу” й нардеп Олена Шуляк заявляла, що в 2025 році педагоги в українських школах отримуватимуть надбавки в 1000 грн “на руки”. Вже з вересня, тобто з початку нового навчального року, ця сума зросте вдвічі – до 2000 грн кожному вчителю. Загалом педагоги на повній ставці за рік додатково отримають 16 тис. грн.