Лекарство подешевеет: в парламенте сообщили, когда и на сколько

У Президента нашли решение для снижения цен на лекарства

Власти приняли важное решение по ценам на лекарства: стали известны подробности

С марта в Украине подешевеют лекарства. Стоимость сотни популярнейших препаратов упадет на 30%, все остальные медикаменты потеряют в цене 20%. Об этом сообщила глава партии “Слуга Народа”, народный депутат Елена Шуляк.

“Цены на лекарства очень “кусаются”. И это еще мягко сказано. Некоторые аптечные сети, к сожалению, взвинтили стоимость самых популярных медикаментов аж на 70-110%, что является абсолютно недопустимым. Именно поэтому Президент Владимир Зеленский вмешался в ситуацию и поставил задачу найти решение для того, чтобы поддержать финансовую стойкость украинских семей и дать им больше возможностей позаботиться о своем здоровье. Прежде всего, ему удалось добиться того, чтобы с марта отечественные производители и крупнейшие аптечные сети обязались снизить цены на лекарства в пределах 20-30%. Эти изменения точно будут ощутимыми и положительными для миллионов украинцев”, – говорит Елена Шуляк.

В то же время, добавляет нардеп, по заданию Президента будут ограничены и максимальные наценки на лекарства: не более 35% для безрецептурных препаратов и регрессивную шкалу для рецептурных. Поставщики смогут прибавлять не более 8% к оптовой цене в зависимости от стоимости препарата.

“Каждый украинец, независимо от того, живет он в городе, в отдаленном селе или в прифронтовом регионе, должен быть уверен в том, что сможет позаботиться о своем здоровье. Именно поэтому, несмотря на все вызовы военного времени, медицина является приоритетом для Президента Зеленского, правительства, парламента и партии “Слуга Народа”. И это воплощается не на словах, а на вполне конкретных решениях, например, как запланированное уменьшение стоимости лекарств или уже работающая доставка медикаментов в отдаленные уголки Украины, где либо вообще нет аптек, либо там есть лишь небольшой ассортимент препаратов”, – отмечает Елена Шуляк.

Доставлять лекарства, как напоминают в партии “Слуга Народа”, начали еще в прошлом году. И сейчас это делают двумя способами: мобильными аптеками и через “Укрпочту”.

Мобильные аптеки покрывают уже 14 областей. Автомобили движутся по специальным маршрутам, о которых можно узнать у своего семейного врача или у местных властей. В то же время, чтобы заказать нужное лекарство через “Укрпочту”, необходимо позвонить в контакт-центр – 0 800 300 545. Медикаменты отправят экспресс-доставкой бесплатно.

В партии “Слуга Народа” отмечают, что ассортимент препаратов в обоих случаях широк: рецептурные, безрецептурные и те, которые можно купить по программе “Доступные лекарства” с небольшой доплатой или вообще получить бесплатно.

Кстати, в этом году, как добавляют в политической силе, произошло наибольшее расширение программы “Доступные лекарства”. Государство выделило для этого рекордный бюджет – 6,6 млрд грн. Добавлены 50 новых препаратов и благодаря этому дополнительно 500 тыс. украинцев смогут существенно снизить затраты на лечение.

Напомним, как ранее заявляла глава партии “Слуга Народа” и нардеп Елена Шуляк, уже в этом году государство планирует запустить для ветеранов и ветеранок в сфере медицины ряд новых бесплатных услуг, в том числе индивидуальные планы обследования и лечения, скрининги хронических заболеваний. Запланировано также расширение психологической поддержки, создание амбулаторных реабилитационных отделений для ветеранов в каждой громаде.