Ліки подешевшають: у парламенті повідомили, коли та на скільки

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У Президента знайшли рішення для зниження цін на ліки

Влада ухвалила важливе рішення щодо цін на ліки: стали відомі подробиці

Із березня в Україні здешевшають ліки. Вартість сотні найпопулярніших препаратів впаде на 30%, всі інші медикаменти втратять в ціні 20%. Про це повідомила голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

“Ціни на ліки дуже “кусаються”. І це ще м’яко сказано. Деякі аптечні мережі, на жаль, розкрутили вартість найпопулярніших медикаментів аж на 70-110%, що є абсолютно неприпустимим. Саме тому Президент Володимир Зеленський втрутився в ситуацію й поставив завдання знайти рішення для того, щоб підтримати фінансову стійкість українських родин і дати їм більше можливостей попіклуватися про своє здоров’я. Насамперед йому вдалося домогтися того, що з березня вітчизняні виробники та найбільші аптечні мережі зобов’язалися знизити ціни на ліки в межах 20-30%. Ці зміни точно будуть відчутними й позитивними для мільйонів українців”, – говорить Олена Шуляк.

Водночас, додає нардеп, за завданням Президента будуть обмежені також і максимальні націнки на ліки: не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату.

“Кожен українець, незалежно від того, живе він у місті, у віддаленому селі чи в прифронтовому регіоні, має бути впевнений у тому, що зможе подбати про своє здоров’я. Саме тому, попри всі виклики воєнного часу, медицина є пріоритетом для Президента Зеленського, уряду, парламенту й владної партії “Слуга Народу”. І це втілюється не на словах, а на цілком конкретних рішеннях, як-от заплановане зменшення вартості ліків або ж уже запроваджена доставка медикаментів у віддалені куточки України, де або взагалі немає аптек, або є лише невеликий асортимент препаратів”, – зазначає Олена Шуляк.

Доставляти ліки, як нагадують у партії “Слуга Народу”, розпочали ще минулого року. І зараз це роблять двома способами: мобільними аптеками та через “Укрпошту”.

Мобільні аптеки покривають уже 14 областей. Автівки рухаються спеціальними маршрутами, про які можна дізнатися у свого сімейного лікаря або в місцевої влади. Водночас, щоб замовити потрібні ліки через “Укрпошту”, необхідно зателефонувати в контакт-центр – 0 800 300 545. Медикаменти надішлють експрес-доставкою безкоштовно.

У партії “Слуга Народу” зазначають, що асортимент препаратів в обох випадках широкий: рецептурні, безрецептурні, ті, що можна купити за програмою “Доступні ліки” з маленькою доплатою або взагалі отримати безкоштовно.

До речі, цього року, як додають у політичній силі, відбулося найбільше розширення програми “Доступні ліки”. Держава виділяє для цього рекордний бюджет – 6,6 млрд грн. Додані 50 нових препаратів, і завдяки цьому додатково 500 тис. українців зможуть суттєво зменшити витрати на лікування.

Нагадаємо, як раніше заявляла голова партії “Слуга Народу” та нардеп Олена Шуляк, вже цього року держава планує запустити для ветеранів і ветеранок у сфері медицини низку нових безоплатних послуг, зокрема індивідуальні плани обстеження та лікування, скринінги хронічних захворювань. Заплановане також розширення психологічної підтримки, створення амбулаторних реабілітаційних відділень для ветеранів у кожній громаді.